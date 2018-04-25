大孝子李昇基差點對媽媽爆粗口？是什麼讓他下定決心要做個正直善良的人？
明星 2018年4月25日 星期三11:05 Rui
李昇基可是娛樂圈出了名的大孝子，最近他做客《認識的哥哥》，自曝差點對媽媽爆粗口，其中到底發生了怎樣的故事呢？
《認識的大哥》中有一個「猜猜我」環節，李昇基向姜虎東等大哥們提問：「因為某件決定性事故讓我產生了’要認真善良的活著’的想法，這個契機到底是什麼？ 」
聽到問題的哥哥們開始發散思維，絞盡腦汁地想著關於李昇基的事情，但他們的回答都是錯誤的，直到徐章勳猜中正確答案，竟是「對和自己有摩擦的車主爆粗，後來發現對方竟是是媽媽」。 姜虎東感歎地說道：「世上因為神仙不足才創造出了母親。 」將李昇基刻上了「不孝子」的印記。
李昇基表示：「我車子前面差不多堵了4輛車，都開著閃燈，我就一直等著，到最後實在忍無可忍就讓經紀人下去問問情況。 」誰也沒想到對方竟是李昇基的媽媽。
李昇基接著說：「看到有人下車，竟然是我媽。 經紀人後來又上了車，我倆有3分鐘的時間因為太尷尬不知道說什麼。 因為我太抱歉只能當做不認識我媽。 這件事之後我就意識到不能因為一時的壞情緒去責備他人。 」
你永遠不知道你無意識下責備的對象可能就是自己的家人，而通過這件事情李昇基也有所覺悟，這才有了今天我們所看到的謙卑懂禮、正直善良的李昇基。
「圖：《認識的哥哥》」
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