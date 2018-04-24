VIXX 回歸後首冠入袋啦！睽違兩年半 今晚重返《一周偶像》
KPOP 2018年4月25日 星期三08:30 施乃琪
身為概念偶像，VIXX 的最新主打歌果然不負眾望地充滿了迷人香氣，也火速地讓他們一座冠軍獎盃。恭喜 VIXX！
昨天（24 號）在 SBS MTV 播出的《The Show》中，VIXX 以最新主打歌「香」擊敗 NCT 2018 與 Eric Nam，成為 4 月第五週的冠軍得主。
獲獎後的 VIXX 十分感性地表示：「謝謝一直等待我們的粉絲星光，我們 VIXX 會以很多的愛報答你們的。」當然也不忘向公司同仁及父母致謝。
另一方面，今晚 MBC Every1 就要播出 VIXX 出演的《一周偶像》！時隔將近兩年半才重返節目的他們，一登場就展現非凡的綜藝感，不只挑戰了兩倍快 / 慢速交錯的主打歌舞蹈，相處超過七年的成員們也毫不留情地揭開彼此的幕後真面目。
想親眼確認 VIXX 的無限魅力，就別錯過韓國時間晚上六點播出的《一周偶像》囉！
（照片來源：Jellyfish Entertainment / 影片來源：SBS MTV）
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