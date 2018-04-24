MOMOLAND 強力洗腦歌〈BBoom BBoom〉MV 點閱數破億！6 月正式在日出道
KPOP 2018年4月24日 星期二10:00 施乃琪
儘管掀起抄襲和囤貨回購疑雲，仍不能否認 MOMOLAND 逐漸上升的人氣。在接連征服音樂節目後，她們也獲得出道後第一支破億 MV 啦！
經紀公司 Doublekick Company 在 23 日宣布，MOMOLAND 的最新主打歌 “BBoom BBoom” 官方 MV 點閱數正式突破了一億大關，在出道一年半後就加入了「破億俱樂部」。
“BBoom BBoom” 收錄在今年 1 月發行的迷你專輯〈GREAT!〉中，當時一推出就因為強烈的洗腦性旋律而掀起熱烈迴響，甚至連美國告示牌都特別報導。而這首歌曲在音樂節目的奪冠紀錄更橫跨了 1~4 月，總計拿下 7 座冠軍獎盃，是十分罕見的成績。
另一方面，MOMOLAND 也即將於 6 月正式進軍日本，喜歡她們的話別忘了繼續關注消息囉！
（照片與影片來源：Doublekick Company）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論