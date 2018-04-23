EXO最新真人秀節目預告影片公開！居然請來「李政宰」介紹節目？

EXO最新真人秀節目預告影片公開！居然請來「李政宰」介紹節目？

綜藝   2018年4月24日   星期二09:02   JiaJia  

將於下月（5月）21日通過「oksusu」迎來首播的EXO真人秀《EXO爬著梯子世界旅行-CBX日本篇》，於昨日（23日）公開預告影片。電影演員李政宰居然驚喜出演，究竟是怎麼一回事呢？


EXO時隔5年拍攝真人秀《EXO爬著梯子世界旅行》，第一彈主題為《CBX日本篇》。成員們將以「命運的爬梯子遊戲」到世界各地旅行，CBX此次前往日本鳥取縣拍攝，從吃遍各種美食到愉快的購物時間，將全數向觀眾們公開。


而在預告影片中，居然驚見電影演員李政宰。


其實是相當有才氣的伯賢帶來的「聲帶模仿」啦～


這麼可愛的屁股是誰的呢…


是組合裡的大哥──XIUMIN！


伯賢真的超適合這種眼鏡的，好可愛 > <


還有積極表現的CHEN…舉手、舉手，選我、選我！


很像「忙內」的大哥，



會和這兩位弟弟產生什麼樣有趣的故事呢？



全部都收錄在《EXO爬著梯子世界旅行-CBX日本篇》啦！千萬別錯過囉～

（圖片、影片來源：oksusu SK）

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留言/評論
  • 王予宣
    比忙內還忙內的大哥，我一定選你的啊chen,令我笑開花的聲帶模仿，這是我愛的倩貝希~😍😍😍😍
    1小時前
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