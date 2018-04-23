《四子》公開最新劇照！朴海鎮、NANA在花田擁吻 畫面唯美浪漫
韓劇 2018年4月24日 星期二08:00 JiaJia
由朴海鎮和NANA等主演、百分之百事前製作電視劇《四子》，於昨日（23日）公開最新劇照。兩位主角上演「花田之吻」，相當浪漫。
《四子》由《來自星星的你》張太侑導演，與《Miss Wife》、《所以，和黑粉結婚了》金帝榮編劇共同打造。描述失去愛人的重案組刑警呂璘（NANA 飾），意外遇上了性格迥異的四胞胎（朴海鎮 飾），而發生一連串懸疑浪漫的推理故事。該部作品更有郭時暘、朴真珠、李己雨、NU’EST Ren（崔珉起）加入出演陣容，令人期待。
去年（2017年）11月，製作方曾公開朴海鎮和NANA的神祕預告海報。本月（4月）中旬，傳出《四子》將定檔MBC月火劇（週一、二播出）於7月首播，但電視台回應：「目前正在討論中，尚未確定。」
而昨日（23日），《四子》製作方公開朴海鎮、NANA最新劇照。
劇照中，可以看到兩位主角在油菜花田擁吻、跳舞，讓人聯想到求婚畫面。
（圖片來源：《四子》）
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