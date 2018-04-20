《經常請吃飯的漂亮姐姐》戀愛要不要那麼難？女主的爸爸真的是個大暖男啊～！ 《孝利家民宿》潤娥背著李尚順送了這個禮物給李孝利！收到禮物的她更馬上使用了！ 玄彬、朴信惠確定出演！攜手合作《W-兩個世界》宋在貞編劇新作《阿爾罕布拉宮的回憶》 鄭雨盛與林青霞合影 稱其是「亞洲傳說級女星」 丁海寅大學畢業照超帥氣 自嘲學生時期的照片都是黑歷史 《被子外面很危險》新預告！「宅男們」在濟州島度過自由時光，Xiumin和宋旻浩驚喜登場！ 民宿小幫手的華麗外出！少時潤娥要舉行個人巡迴見面會啦 唯一獲邀韓國歌手！BLACKPINK 重返武道館參加《スッキリ SUPER LIVE》 特寫的霸氣！CUBE 新女團 (G)-I-DLE 出道專輯首波概念照曝光 再等兩天！張東健、朴炯植主演KBS 2TV新劇《金裝律師》 於本週三迎來首播 B1A4 今日出道七週年！全員未確定續約與否「先延長至 6 月底」 《Running Man》池石鎮大哥意外的人脈～防彈少年團「JIN」聲音出演節目！ 原來 NCT 127 昀昀與石原聰美是失散多年的姊弟？神似帥美外型掀話題！ 韓藝瑟遭遇嚴重醫療事故，院方卻在新聞曝光後才給出回應！ 金鐘國找親大哥諮詢雙眼皮手術 看到效果後自己嚇一跳 【歌手品牌評價】Wanna One、防彈少年團依舊穩坐冠亞軍寶座 三名後組成大改變！ 鐵肺Ailee實力認證 泰民、孝淵舞力全開 回顧《Super TV》第1季！以SUJU特有風格詮釋的內容 你印象最深刻的是…？ 《認哥》「優等生」李昇基來了！「我哥哥世界盃」姜鎬童贏李瑞鎮的原因是…？ 繼全昭彌、姜丹尼爾後…I.O.I、Wanna One全員出擊《PRODUCE 48》！ 神秘男飯現身EXO-CBX簽名會！成員們又驚又喜 興奮全寫在臉上 簡直就是職場鐵三角！ 讓「漂亮姐姐」孫藝真&徐貞妍&朱敏京告訴你什麼是Girl Crush 詼諧又有趣的Joan Cornellà展來囉！一起來感受黑色幽默吧！

《經常請吃飯的漂亮姐姐》除了孫藝真之外，其實還有兩位漂亮姐姐也十分吸睛，這3位的Girl Crush不僅迷倒了大批迷弟，就連女生都拜倒在她們的石榴裙下。

劇中尹真雅（孫藝真 飾）和她的上司鄭英仁（徐貞妍 飾）部長以及同事金寶拉（朱敏京 飾）代理之間的關係看得觀眾們大呼過癮。 在職場中碰撞不斷成長的尹真雅、女強人鄭英仁和有著反轉魅力的金寶拉，她們3人的魅力到底何在呢？

#1. 孫藝真，打破禁忌的專家

曾經能面不改色心不跳地拍馬屁的真雅開始轉變。 面對出差時逼迫自己參加聚餐的孔哲久次長，真雅勇敢拒絕：「從現在開始這些事情我不會再做，太讓我厭倦了。 」 在孔次長和南浩俊理事面前也能理直氣壯地表示：「我不清楚自己到底有什麼錯。 」真雅的變化在公司裡產生了蝴蝶效應，公司明文禁止了上司逼迫員工參加聚餐。 真雅不僅幫助後輩李藝恩，還安慰徐俊熙（丁海寅 飾）的異性好友們，以過來人的身份告訴她們什麼是職場生活，充滿人情味的一面最讓觀眾感動。

#2. 徐貞妍，安靜的一擊

鄭英仁自帶女王氣場，她暗地裡向讓真雅背黑鍋的南理事施壓，在真雅表示感謝之後她也只是輕鬆回應：「我能有多大權力，都是按照公司章程辦事。 」看到其他上司對真雅不滿意，她也默默為真雅解圍。 聚餐時，孔次長和南理事一再強調「上命下服」，指示真雅烤肉，看到這裡鄭英仁大聲叫來了老么男職員，反問兩人：「你們是說這樣的上命下服嗎？ 」聽到真雅的感謝，她也一如既往地溫和回答：「反倒是我更謝謝你，沒有像以前那樣屈服。 」這樣的好上司實在讓人內心溫暖。

#.3 朱敏京，走自己的路讓別人說去吧

絕對不做自己討厭的事情的金寶拉將「走自己的路讓別人說起吧」貫徹到底，聽到孔次長表達「Control C，Control D」有誤時，她也直接糾正：「不是D而是Control V。 」金寶拉的反轉魅力也是全劇的一大看點，看到真雅拒絕參加孔次長的聚會時，寶拉是唯一一個擔心且為真雅的改變感到高興的人。 她雖然是第一個得知真雅和徐俊熙戀愛的人，卻也一直為他們保守秘密。 看到真雅戀愛後的轉變，金寶拉真心表示：「就知道尹真雅的新變化不簡單，不是開玩笑，是真心的，想為你的勇敢鼓掌。 」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞