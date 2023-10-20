傲嬌的「美大哥」李瑞鎮也認可！聽到《經常請吃飯的漂亮姐姐》主人公是孫藝真：「是挺漂亮」XD

原本還「切」了一聲的李瑞鎮，0.1秒轉變態度哈哈哈！！！

於上週四（12日）首播的tvN綜藝節目‎《出差溝通之神》‎，是剛起步的「溝通專家」羅PD，只要有需要溝通的地方，他就會跑過去，並親自到全國各地進行溝通配送服務。而第一個需要「溝通」的組合是《瑞鎮家》，成員李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、V（金泰亨）時隔許久再次聚在一起。

아니 이서진 미친거아니야?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ드라마제목 이어말하기하는데 예쁜<<빼먹어서 틀려놓고 주인공 누구냐고묻더니



<손예진>이라니까

..

ㅋ예쁘네..



ㅇㅈㄹㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ개웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/xuaGBT94Vd — 손냠냠 (@yejinhand_) October 19, 2023

昨日（19日）播出第2集，在遊戲環節，提及電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》的片段成為話題。羅PD一如既往地出題：「經常請吃飯的？」李瑞鎮回答：「姐姐？」羅PD快速的「叮」表示李瑞鎮錯答，正確答案是「經常請吃飯的漂亮姐姐」。

李瑞鎮「切」了一聲，引發哄堂大笑。羅PD無奈：「怎麼對人家的劇名這樣……」李瑞鎮質問：「誰啊？主演是誰？」聽到是孫藝真以後，李瑞鎮態度馬上轉變：「挺漂亮的（點頭）」（不管看幾次都好好笑XD）

網友們紛紛表示：「超好笑，一聽到答案就點頭」、「孫藝真的話不得不認可」、「漂亮姐姐是孫藝真沒有疑問吧」等。

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