傲嬌的「美大哥」李瑞鎮也認可！聽到《經常請吃飯的漂亮姐姐》主人公是孫藝真：「是挺漂亮」XD
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傲嬌的「美大哥」李瑞鎮也認可！聽到《經常請吃飯的漂亮姐姐》主人公是孫藝真：「是挺漂亮」XD

綜藝   2023年10月20日   星期五08:50   Hui  

（封面圖源：X@@yejinhand_、IG@yejinhand）

原本還「切」了一聲的李瑞鎮，0.1秒轉變態度哈哈哈！！！

於上週四（12日）首播的tvN綜藝節目‎《出差溝通之神》‎，是剛起步的「溝通專家」羅PD，只要有需要溝通的地方，他就會跑過去，並親自到全國各地進行溝通配送服務。而第一個需要「溝通」的組合是《瑞鎮家》，成員李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、V（金泰亨）時隔許久再次聚在一起。

昨日（19日）播出第2集，在遊戲環節，提及電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》的片段成為話題。羅PD一如既往地出題：「經常請吃飯的？」李瑞鎮回答：「姐姐？」羅PD快速的「叮」表示李瑞鎮錯答，正確答案是「經常請吃飯的漂亮姐姐」。

李瑞鎮「切」了一聲，引發哄堂大笑。羅PD無奈：「怎麼對人家的劇名這樣……」李瑞鎮質問：「誰啊？主演是誰？」聽到是孫藝真以後，李瑞鎮態度馬上轉變：「挺漂亮的（點頭）」（不管看幾次都好好笑XD）

網友們紛紛表示：「超好笑，一聽到答案就點頭」、「孫藝真的話不得不認可」、「漂亮姐姐是孫藝真沒有疑問吧」等。

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