《魷魚遊戲》臥底警察「魏河俊」大爆紅，IG追蹤人數從30萬 ➝ 110萬！將和李棟旭合作新劇《Bad and Crazy》

魏河俊（魏嘏儁）在《魷魚遊戲》飾演為了找尋失蹤哥哥下落而臥底進遊戲的警察「黃俊昊」，他並不是成為參賽者，多場漂亮動作戲和敏銳的觀察力，也讓觀眾們印象超深刻。

《魷魚遊戲》在9月17日正式上線後，口碑持續升溫，還拿下美國 Netflix 冠軍（韓國電視劇首次）。劇中演員們的人氣也持續暴漲，當中魏河俊的IG（wi__wi__wi）追蹤人數就30萬漲至110萬（截稿前），留言、點讚數也是都大幅上漲。



1991年出生的魏河俊，是模特兒出身（難怪腿這麼長 XD），2012年以微電影《他們的和平》出道。直到《經常請吃飯的漂亮姐姐》才受到矚目，之後陸域出演《羅曼史是別冊附錄》、《重回18歲》、電影《鬼病院：靈異直播》和《Midnight》等，也是嘗試各種不一樣的角色啊！



另外，魏河俊的下一部作品也確定，將和李棟旭、韓智恩合作tvN新劇《Bad and Crazy》，講述一位具有多重人格的刑警，某一天身體裡的另一個人格甦醒後，解決各種案件所發生的故事，預計在12月首播。他飾演善良的瘋傢伙人格的「K」，期待他再展現不同的新魅力。





（圖：Netflix《魷魚遊戲》、IG@wi__wi__wi、tvN《羅曼史是別冊附錄》、JTBC《重回18歲》、電影《Midnight》、King Kong娛樂、MS team娛樂、HB娛樂）

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