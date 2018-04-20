《金秘書為何那樣》劇本閱讀照公開！朴敘俊、朴敏英將演繹浪漫愛情故事！
韓劇 2018年4月20日 星期五12:10 Yuan
相信有不少人都在期待這部吧！日前公開了全部的出演陣容，劇本閱讀照也公開啦～
tvN水木劇《金秘書為何那樣》改編自同名高人氣網路漫畫，並由《今生是第一次》、《一起吃飯吧》的朴俊和導演執導。劇情講述擁有一切但只愛自己的財閥二世「李英俊」，與一路完美無缺地輔佐他的秘書屆傳奇「金微笑」之間的愛情故事。
▼朴敘俊飾演集團財閥二世「李英俊」，有著優越的身材比例、帥氣的臉龐與天才頭腦，還有最苛刻的個性。
▼朴敏英飾演李英俊的秘書「金微笑」，是集團內公認的實力派，會觀察副會長的一舉一動。副社長闖禍後，會在背後完美收拾殘局。在職場上為工作全力以赴，但回到家則是宅女。
▼李泰煥飾演李英俊的哥哥「李成延」，是暢銷書作家，將與李英俊、金微笑形成三角關係。
還有黃燦盛、姜其永、表藝珍和金藝元等人也都加入演出。《金秘書為何那樣》劇組方面也表示：「朴敘俊、朴敏英和李泰煥等所有演員都像實際拍攝一樣，進行了第一次劇本閱讀，展現了合拍的默契。另外，《金秘書為何那樣》將在6月播出。
（圖：《金秘書為何那樣》、tvN）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞