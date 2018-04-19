GFRIEND 兩波概念照到齊！新專輯〈Time For the Moon Night〉分三版發行
KPOP 2018年4月20日 星期五09:30 施乃琪
月底 GFRIEND 就要帶著迷你六輯回歸了，她們也搶先公開了雙版本的亮眼概念照，快來看看小女友的兩種迷人面貌吧！
GFRIEND 今天（20 號）零點釋出了第二波團體與個人概念照，溫暖色調包裹著典雅中不失可愛的淑女氣質，也更凸顯每個人的獨特魅力。
〈Time For the Moon Night〉以主打歌「夜」為首共收錄了八首歌曲，從白天開始深入探索月夜裡的閃亮情感，有以小蟲子比喻陷入情網心情的 “Love Bug”、充滿童話氛圍的 “Flower Garden”、歌詞有趣的龐克風歌曲 “Tik Tik”，也有唱出離別哀傷的抒情歌 “Bye”⋯⋯等。
特別的是，GFRIEND 將以 “Time”、”Moon” 與 “Night” 三種版本發行〈Time For the Moon Night〉，當中都有 60 頁的寫真書及小卡、書籤、杯墊、拍立得自拍照，首批還贈送限定版海報，Buddy 可要趕快下手啦！
（照片與影片來源：Source Music）
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