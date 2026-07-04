終於等到新消息！金裕貞變身京城神偷，首度攜手朴珍榮演繹諜報羅曼史，《100日的謊言》首波預告公開

金裕貞、朴珍榮新劇終於有新消息啦！《100日的謊言》公開倒數預告，兩人的全新角色也正式揭開神秘面紗。

即將於10月首播的 tvN 全新週末劇《100日的謊言》，2日公開「D-100」倒數預告，搶先揭開這部諜報愛情劇的神秘面貌。故事以1932年京城為背景，講述潛入朝鮮總督府執行秘密任務的神偷少女，與總督府高層養子兼新任翻譯官之間，展開一段危險卻又命運交織的愛情故事。



金裕貞飾演的李佳景，是京城最厲害的神偷，原本一心為了實現前往美國而努力存錢，卻因接受抗日組織「救國團」的任務，偽裝成朝鮮總督府通譯生潛入內部，自此捲入一場驚心動魄的諜報行動。



朴珍榮則飾演總督府高層的養子「佐藤秀夫」，同時也是新任翻譯官「金泰雄」。在那個需要向國際聯盟調查團宣傳日本殖民統治正當性的黑暗年代，他是少數精通英語、日語與韓語的關鍵人物，也將在兩種身分之間展現複雜的內心掙扎。除此之外，金賢珠、李茂生、陳善圭等實力派演員也將加盟演出，豪華卡司令人更加期待。



此次公開的預告中，高度還原1930年代京城街景與朝鮮總督府場景，角色們在危機四伏的氛圍中彼此試探、擦肩而過，短短幾秒就營造出緊張又充滿宿命感的諜報氛圍，也讓人更加期待金裕貞與朴珍榮將如何詮釋這段危險又命運交織的愛情故事。



金裕貞繼《親愛的X》後再次挑戰全新角色，朴珍榮也將帶來截然不同的演出，兩人首度攜手合作，究竟會展現出什麼樣的化學反應，也讓不少劇迷與粉絲直呼，已經等不及《100日的謊言》10月開播了。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞