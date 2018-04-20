新劇《油膩的Melo》最新預告！光看到張赫＆李俊昊走出來就覺得好笑～
韓劇 2018年4月20日 星期五09:00 MiJimin
主演張赫、鄭麗媛、李俊昊可以說是拋開了沉重韓劇題材，一起走進喜劇的世界啦～～～！（這齣劇的所有演員都是實力派來著）
SBS即將推出全新月火劇《油膩的Melo》（기름진 멜로），由《奇怪的搭檔》朴善浩導演與《嫉妒的化身》徐淑香作家合作打造，講述從韓國最好的中華料理店「畫龍點睛」名廚師，淪落到小區中衰敗的中華餐廳主人公，關於生存、飲食和愛情的故事。
對於沉重嚴肅的題材，三位主演可以說是都有代表作品，近期像是張赫的《Voice》、《金錢之花》，鄭麗媛的《魔女的法庭》，李俊昊的《只是相愛的關係》，不得不說劇裡都牽扯到現實與虐心的成份，當然在演技與實力上也更加被觀眾們看見。
▼不過《油膩的Melo》的預告一出，就可以感受到主演們渴望搞笑的心啦～，鄭麗媛撥電話點了炸醬麵，張赫、李俊昊則外送出場，合力做出了一碗炸醬麵給她：
▼張赫：「春天啊～春天來了～！」
李俊昊：「我是中華料理店的主廚瑞風。」
鄭麗媛：「真的忍不住了，可以幫我做個炸醬麵嗎？」
鄭麗媛：「這大叔是黑社會吧？」
李俊昊：「我會幫你煮炸醬麵的，吃了再走吧！」
劇組更打上字幕說：為了春天裡飢餓的你，我們準備了熱戀的故事。
雖說預告搞笑又輕鬆，但人物設定與劇情，其實還是有面臨現實，探究生存之道的安排。
李俊昊飾演高級酒店的名廚「徐風」，對料理有一定的堅持，力求給客人最美味的食物，但卻突然遭到降職，連未婚妻也離開了他…；鄭麗媛飾演的「甘賽雨」是富家千金出身，經營一間高檔擊劍俱樂部，但突然倒閉，處於破產階段，身負龐大債務；張赫飾演的「斗七星」是黑道出身有前科的人，開了一間破敗不堪的中華料理店，生意極差，直到遇上了徐風才出現轉機。
每個人都遇上了人生的難題，三人究竟如何相遇？又會如何面對與解決眼前的難題？一起期待5月7日的首播吧。
（截圖自：官方劇照／SBSNOW）
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