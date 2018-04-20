單身兩週年？SJ藝聲在微博發文，讓粉絲紛紛留言表示：「不要亂用翻譯器！」
明星 2018年4月20日 星期五10:15 Yuan
其實是Solo兩週年啦！但可能翻譯器無法翻出正確意思，就..變成這樣了（笑）！
Super Junior成員藝聲在昨日在自己的微博發了《Here I am》的MV，而這首歌是收錄在他2016年4月19日發行的首張個人迷你專輯《Here I Am》之中，昨日剛好是發行兩週年。
不過可能是使用的翻譯器無法翻出正確的意思，導致藝聲貼文變成：「單身兩週年。」這也讓許多粉絲都非常疑惑，更紛紛留言表示：「不要亂用翻譯器」、「看了留言才知道是Solo兩週年」、「這是你『單身』的主題曲嗎？」
另外，Super Junior在12日推出了正規八輯後續專輯《REPLAY》，近日也在許多音樂節目中進行主打歌《Lo Siento》的打歌，在今日也將展開「南美TOUR」，陸續到秘魯、智利和墨西哥舉辦演唱會。
（圖：微博＠Yesung110684、SM）
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留言/評論
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魏慈諠這也太好笑了吧
2018年4月20日 10:34
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韩语里单身也是说solo，傻啊😄
2018年4月20日 12:02
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余湘妮妳看他🤣🤣🤣
2018年4月20日 12:38
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哈哈～這翻譯機可能有問題…🤣
2018年4月20日 15:37