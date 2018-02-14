演唱會手燈怎麼買？ 貨比三家不吃虧

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參加演唱會的時候，觀眾席總是一片燈海，手燈幾乎是粉絲們必備的周邊，但是在購買官方手燈的時候，應該怎麼選購或比較才能安心又划算呢？

以台灣為例，有許多藝人來台灣舉辦演唱會時，主辦單位也會一起銷售相關周邊，尤其是手燈幾乎是最暢銷的商品，在這裡購買應該不會有買到假貨的疑慮，但是價格也能夠合理嗎？已經買了好貴的票來參加演唱會，周邊還有可能被剝一層皮嗎？以下為大家比較一下近期曾經來台舉辦演唱會並銷售周邊的團體。



1. Highlight

這一款最新的燈泡型手燈超級可愛，2017年12月19日在Highlight所屬Around Us娛樂公司網站上公開，有詳細規格六種顏色變換的介紹，也有告訴大家只要在演唱會前先到Mapping地點進行同步設定，表演中就能透過中控讓全場的手燈同時變換顏色，每支手燈售價為33,000韓元（折合台幣約940元）要加購3顆電池的話加價1000韓元（台幣約30元）。





參考網站：http://highlightgoods.com/product/official-light-stick/71/category/1/display/2/

2018年3月11日Highlight也即將來台開唱，主辦單位Bing Young娛樂也在臉書專頁上開放了官方手燈線上預購，有購票者每支手燈為台幣1,500元，未持票者為1,650元，均不含電池，價格比韓國官方公開的價格大漲5成以上，令許多粉絲們留言大喊吃不消，演唱會門票已經很貴了連手燈都貴，並且尋求其他代購管道。





2. Mamamoo

因為Moo這個發音在韓文就是指蘿蔔的意思，所以Mamamoo的官方手燈就是可愛的蘿蔔造型，這款2.0版本的手燈也是有5段LED燈光變化，除了可透過電腦無線控制外，手把還會震動，韓國售價為30,000韓元（折合台幣約860元）。



參考網站：http://www.bizent.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1109327&xcode=003&mcode=001&scode&special=2&GfDT=aWd3UQ%3D%3D

而2017年10月1日Mamamoo來台灣TICC舉辦演唱會時，當日主辦單位亞士傳媒也在1樓銷售相關Mamamoo台壓版CD與相關周邊，應援手燈+口罩組每組台幣1,150元，看起來價格比起外面代購的價格更便宜一點，粉絲應該很開心，但是僅有限量20組，每張票限購1組，有很多粉絲們是無法在現場採購到的，相當可惜。



3. BTOB

Vocal天才團體BTOB的二代官方手燈，外盒有唱片圖案而手燈則是像喇叭的造型，也使用官方的應援色Slow Blue藍色，Cube公司所公開的官方網站售價也為為30,000韓元（折合台幣約860元）。



參考網站：http://cubee.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=589748

在2017年5月21日的BTOB Time Concert in Taipei演唱會，同樣由亞士主辦，採用5月10日前線上預購並在演唱會當日現場可領取手燈，價格為每支台幣1,000元含電池，為粉絲預購了大約300支手燈，若有未匯款的在當日可現場讓給臨時想購買的粉絲，這樣的作法相當耗費人力也非常辛苦，但成功營造了現場演唱會時的藍色BTOB燈海。





4. Seventeen

Seventeen的手燈進化了好幾次，最新款的這個克拉棒是許多Kpop粉絲公認最美的一款，來台消息一公開，許多粉絲都在問哪裡可以買到這款漂亮的手燈。在韓國場公開的周邊照片也有克拉棒的價格，韓國售價為30,000韓元（折合台幣約860元）。團員們更是為克拉棒錄了短片向粉絲們示範應援方式。





參考網站：http://www.seventeen-17.com/asp/data_view.asp?board_seq=31417¶meter=&board_code=1&types=&search_val=&page=1

2017年10月1日Seventeen來台開唱，主辦單位理想國Live Nation雖然有提供精美的VIP票卡組合，但並沒有銷售官方周邊商品，在其他台灣知名的網路書店卻有官方手燈可以購買，價格卻飆漲到台幣1,550（不含運費），也讓粉絲又愛又下不了手。

參考網站：https://www.kingstone.com.tw/acg/book_page.asp?kmcode=3060000009966；

http://www.books.com.tw/products/H030008817

手燈已經是粉絲時尚的必備物，在開心觀賞演唱會的同時揮舞著手燈也更有感覺更加投入，只是手燈真的貴森森，讓大家要購買的時候也需要考量一下口袋深度，畢竟門票已經是一筆花費，手燈更是要貨比三家找尋正版管道購買才不會買到假貨喔！

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