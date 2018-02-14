演唱会手灯怎么买？ 货比三家不吃亏

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参加演唱会的时候，观众席总是一片灯海，手灯几乎是粉丝们必备的周边，但是在购买官方手灯的时候，应该怎么选购或比较才能安心又划算呢？

以台湾为例，有许多艺人来台湾举办演唱会时，主办单位也会一起销售相关周边，尤其是手灯几乎是最畅销的商品，在这里购买应该不会有买到假货的疑虑，但是价格也能够合理吗？已经买了好贵的票来参加演唱会，周边还有可能被剥一层皮吗？以下为大家比较一下近期曾经来台举办演唱会并销售周边的团体。



1. Highlight

这一款最新的灯泡型手灯超级可爱，2017年12月19日在Highlight所属Around Us娱乐公司网站上公开，有详细规格六种颜色变换的介绍，也有告诉大家只要在演唱会前先到Mapping地点进行同步设定，表演中就能透过中控让全场的手灯同时变换颜色，每支手灯售价为33,000韩元（折合台币约940元）要加购3颗电池的话加价1000韩元（台币约30元）。





参考网站：http://highlightgoods.com/product/official-light-stick/71/category/1/display/2/

2018年3月11日Highlight也即将来台开唱，主办单位Bing Young娱乐也在脸书专页上开放了官方手灯线上预购，有购票者每支手灯为台币1,500元，未持票者为1,650元，均不含电池，价格比韩国官方公开的价格大涨5成以上，令许多粉丝们留言大喊吃不消，演唱会门票已经很贵了连手灯都贵，并且寻求其他代购管道。





2. Mamamoo

因为Moo这个发音在韩文就是指萝卜的意思，所以Mamamoo的官方手灯就是可爱的萝卜造型，这款2.0版本的手灯也是有5段LED灯光变化，除了可透过电脑无线控制外，手把还会震动，韩国售价为30,000韩元（折合台币约860元）。



参考网站：http://www.bizent.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=1109327&xcode=003&mcode=001&scode&special=2&GfDT=aWd3UQ%3D%3D

而2017年10月1日Mamamoo来台湾TICC举办演唱会时，事先有提供网路预购应援手灯+口罩组每组台币1,150元，限量500组，看起来价格比起外面代购的价格更便宜一点，而当日主办单位亚士传媒也在1楼销售相关Mamamoo台压版CD与相关周边，有限量20组应援手灯+口罩组，提供来不及事前预购的粉丝们在现场采购。



3. BTOB

Vocal天才团体BTOB的二代官方手灯，外盒有唱片图案而手灯则是像喇叭的造型，也使用官方的应援色Slow Blue蓝色，Cube公司所公开的官方网站售价也为为30,000韩元（折合台币约860元）。



参考网站：http://cubee.co.kr/shop/shopdetail.html?branduid=589748

在2017年5月21日的BTOB Time Concert in Taipei演唱会，同样由亚士主办，采用5月10日前线上预购并在演唱会当日现场可领取手灯，价格为每支台币1,000元含电池，为粉丝预购了大约300支手灯，若有未汇款的在当日可现场让给临时想购买的粉丝，这样的作法相当耗费人力也非常辛苦，但成功营造了现场演唱会时的蓝色BTOB灯海。





4. Seventeen

Seventeen的手灯进化了好几次，最新款的这个克拉棒是许多Kpop粉丝公认最美的一款，来台消息一公开，许多粉丝都在问哪里可以买到这款漂亮的手灯。在韩国场公开的周边照片也有克拉棒的价格，韩国售价为30,000韩元（折合台币约860元）。团员们更是为克拉棒录了短片向粉丝们示范应援方式。





参考网站：http://www.seventeen-17.com/asp/data_view.asp?board_seq=31417¶meter=&board_code=1&types=&search_val=&page=1

2017年10月1日Seventeen来台开唱，主办单位理想国Live Nation虽然有提供精美的VIP票卡组合，但并没有销售官方周边商品，在其他台湾知名的网路书店却有官方手灯可以购买，价格却飙涨到台币1,550（不含运费），也让粉丝又爱又下不了手。

参考网站：https://www.kingstone.com.tw/acg/book_page.asp?kmcode=3060000009966；

http://www.books.com.tw/products/H030008817

手灯已经是粉丝时尚的必备物，在开心观赏演唱会的同时挥舞著手灯也更有感觉更加投入，只是手灯真的贵森森，让大家要购买的时候也需要考量一下口袋深度，毕竟门票已经是一笔花费，手灯更是要货比三家找寻正版管道购买才不会买到假货喔！

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