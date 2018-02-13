Wanna One全員雜誌寫真情人節公開！ 每個人都好帥~
畫報 2018年2月14日 星期三08:30 Sani
近日，Wanna One全體成員為某雜誌拍攝了一組寫真，一大早來迎接美顏暴擊吧！
可能已經有粉絲覺得服裝眼熟，沒錯就是由姜丹尼爾擔任模特的品牌所提供XDDD大片大片的淺粉色調，讓人感覺仿佛春天都近了~
想知道拍攝這張照片的攝影師，心臟還好嗎~
據說這是裴珍映畫的朴志訓XDDDD
賴冠霖和邕聖祐化身墨鏡兄弟，夠酷夠酷：
金在煥、河成雲和尹智聖也很有模特潛質哦！
李大輝騎在朴佑鎮的脖子上，也太調皮了吧XDDD帥帥的裴珍映矚目！
姜丹尼爾和黃旼泫這張好有氛圍~隊內的大狗狗和小狐狸，化學反應也很不錯呢！
還有兩張姜丹尼爾個人照片，哦莫哦莫這張有點不敢看XDD
雜誌還公開了拍攝期間成員們的小動作：尹智聖一直很照顧大家，姜丹尼爾則是什麼高度度pose都消化得來，河成雲的「水光肌」令工作人員讚歎連連，黃旼泫親切地跟工作人員互動、開玩笑，金在煥在休息時間也一直練習新歌的舞蹈， 朴志訓為了這張肖像畫大傷腦筋，裴珍映在眾多零食中唯獨喜歡巧克力麵包，賴冠霖化身「攝影師」拍攝「模特」邕聖祐，朴佑鎮成功做出了pose中最難的一個，被李大輝大喊「佑鎮哥最高！ 」
這期雜誌將在今日（14日）正式發行，包括現場花絮照一共32頁照片，分成A、B兩版發行，封面和內頁都有部分不同哦！ 感謝Wanna One送給Wannable的情人節禮物❤
（圖源：HIGH CUT）
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小狐狸不是在簽售會上回應自己名字是"黃旼炫"了嗎？官方也都正名了，還有"金在奐"
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