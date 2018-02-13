Wanna One全员杂志写真情人节公开！ 每个人都好帅~
画报 2018年2月14日 星期三08:30 Sani
近日，Wanna One全体成员为某杂志拍摄了一组写真，一大早来迎接美颜暴击吧！
可能已经有粉丝觉得服装眼熟，没错就是由姜丹尼尔担任模特的品牌所提供XDDD大片大片的浅粉色调，让人感觉仿佛春天都近了~
想知道拍摄这张照片的摄影师，心脏还好吗~
据说这是裴珍映画的朴志训XDDDD
赖冠霖和邕圣佑化身墨镜兄弟，够酷够酷：
金在焕、河成云和尹智圣也很有模特潜质哦！
李大辉骑在朴佑镇的脖子上，也太调皮了吧XDDD帅帅的裴珍映瞩目！
姜丹尼尔和黄旼泫这张好有氛围~队内的大狗狗和小狐狸，化学反应也很不错呢！
还有两张姜丹尼尔个人照片，哦莫哦莫这张有点不敢看XDD
杂志还公开了拍摄期间成员们的小动作：尹智圣一直很照顾大家，姜丹尼尔则是什么高度度pose都消化得来，河成云的「水光肌」令工作人员赞叹连连，黄旼泫亲切地跟工作人员互动、开玩笑，金在焕在休息时间也一直练习新歌的舞蹈， 朴志训为了这张肖像画大伤脑筋，裴珍映在众多零食中唯独喜欢巧克力面包，赖冠霖化身「摄影师」拍摄「模特」邕圣佑，朴佑镇成功做出了pose中最难的一个，被李大辉大喊「佑镇哥最高！ 」
这期杂志将在今日（14日）正式发行，包括现场花絮照一共32页照片，分成A、B两版发行，封面和内页都有部分不同哦！ 感谢Wanna One送给Wannable的情人节礼物❤
（图源：HIGH CUT）
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小狐狸不是在簽售會上回應自己名字是"黃旼炫"了嗎？官方也都正名了，還有"金在奐"
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