【官方聲明】威脅成員安危、裝設定位追蹤器⋯⋯Wanna One 不堪私生飯騷擾「承受極大的精神壓力」
KPOP 2018年2月13日 星期二12:27 施乃琪
令無數偶像不堪其擾的「私生飯」隨科技進步而益發難纏，當紅的 Wanna One 居然遭衛星定位追蹤器侵犯隱私，讓經紀公司忍無可忍地發出聲明，直接點出私生飯種種誇張的違法行徑！
Wanna One 所屬經紀公司 YMC Entertainment 於本日（13 號）經由官方 SNS 發出了官方聲明，首先表示：「毫無保留地支持著、愛著 Wanna One 的各位 Wannable，謝謝你們。雖然本公司已數度發布類似的公告，這次還是想好好叮囑以踰矩行為對 Wanna One 成員們造成傷害的部分粉絲。」
「最近有部分粉絲以非法手段取得了 Wanna One 成員們的個人資訊，並不分日夜地試圖聯絡他們，不僅妨礙了 Wanna One 的行程，甚至造成成員們無法擁有好好的睡眠與個人日常生活，令我們的藝人承受極大的精神壓力。」
聲明中明確地表示「打電話、傳簡訊或透過通訊軟體傳訊息」都會侵害成員的日常生活，因此呼籲這些私生飯停止破壞藝人珍貴生命的行為。「更甚者，對本公司職員表示要威脅 Wanna One 安危、散播不實謠言、甚至裝設車輛定位追蹤裝置而找上非公開行程⋯⋯等，都是妨礙藝人行程、威脅他們安全的行為。」
最後，聲明寫道：「煩請各位多多合作，再也不要讓 Wanna One 成員們因部分粉絲的不當行為，而遭受精神上的痛苦，謝謝。」
（照片來源：YMC Entertainment）
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