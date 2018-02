爆笑喜劇《加油吧威基基》絕對讓你笑到抽筋! 《Sugar Man》第二季:昭宥&鄭世雲live甜蜜合唱《初戀》超適合春天~ 是「鳥少年」還是「新少年」?Hyukoh、BTS之RM力薦的新興樂團 防彈少年團熱潮持續延燒 《Love Yourself 承 Her》銷量飆破 158 萬! 和Red Velvet Irene對視30秒,就算是女生也會心空❤ 弘大地鐵三號出口,無限量韓食布帳馬車,夜間小酌好去處! 拿到有愛心和LOVE圖示的Pizza盒!美國記者竟以為宋仲基與朴寶劍是一對情侶! 久等了!李浩沅終於將隻身出道 個人專輯有望 3 月發行 《Super TV》果然像吃飯一樣簡單!SJ讓張玉安也吃驚的中文實力 在《與神同行》展現強烈存在感的金東昱,收到了《Voice》第二季的出演提案! 黃致列獻聲《和遊記》第七波OST公開,就是男女主深吻的這一幕啊~! 崔泰俊有望出演tvN新劇《百日郎君》!與EXO D.O.、南志鉉合作 【官方聲明】威脅成員安危、裝設定位追蹤器⋯⋯Wanna One 不堪私生飯騷擾「承受極大的精神壓力」 首爾處處是神話!廿週年廣告遍佈全城 為神創親筆留言「未來廿年要更相愛喔~」 《尹食堂2》不愧是經營學出身,李瑞鎮的經營頭腦也功不可沒! 韓劇 Misty 미스티– 層層迷霧 梁世燦查出患甲狀腺癌 親哥梁世炯第一句問:「有買保險嗎? 」 冠軍Pick!俄羅斯冰上精靈竟是EXO-L NU'EST W 首爾演唱會海報曝光 官方會員今晚準備搶票! 跟隨 EXID 拾回被錯過的好歌 〈Don’t Want a Drive〉與錄音室實況一起重生! 朴海鎮&吳漣序《乳酪陷阱》白色情人節上映 李準基回歸亮相《無法律師》 變身「黑幫律師」 L、高雅羅、成東鎰主演《漢摩拉比小姐》劇本閱讀照公開!三人將變身成性格不同的法官! 什麼都想請你們賣!Wanna One 成新韓銀行代言人 電視、平面廣告本月出爐 朴真熙頂替高賢貞開拍《Return》 13日進組 【後記】EXO四巡台北場:伯賢「恭喜恭喜」超可愛!成員們不忘為花蓮祈福 累積六年的功力一次爆發⋯⋯Highlight 耀燮先行曲「星星」唱出感性成熟的謝意! 金敏貞接棒金莎朗加盟《Mr. Sunshine》 又一次的韓服扮相 爆笑!李孝利夫婦玩換臉APP:「這女人看起來很難搞! 」 〖官方聲明〗經紀公司駁斥李準自殺傳言 「家人都被新聞嚇了一大跳」 處處都是歐式建築:大邱近代巷弄巡禮 白智英「吸毒老公」鄭錫元被釋放 判緩刑可能性極高