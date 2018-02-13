【官方声明】威胁成员安危、装设定位追踪器⋯⋯Wanna One 不堪私生饭骚扰「承受极大的精神压力」
KPOP 2018年2月13日 星期二12:27 施乃琪
令无数偶像不堪其扰的「私生饭」随科技进步而益发难缠，当红的 Wanna One 居然遭卫星定位追踪器侵犯隐私，让经纪公司忍无可忍地发出声明，直接点出私生饭种种夸张的违法行径！
Wanna One 所属经纪公司 YMC Entertainment 於本日（13 号）经由官方 SNS 发出了官方声明，首先表示：「毫无保留地支持著、爱著 Wanna One 的各位 Wannable，谢谢你们。虽然本公司已数度发布类似的公告，这次还是想好好叮嘱以逾矩行为对 Wanna One 成员们造成伤害的部分粉丝。」
「最近有部分粉丝以非法手段取得了 Wanna One 成员们的个人资讯，并不分日夜地试图联络他们，不仅妨碍了 Wanna One 的行程，甚至造成成员们无法拥有好好的睡眠与个人日常生活，令我们的艺人承受极大的精神压力。」
声明中明确地表示「打电话、传简讯或透过通讯软体传讯息」都会侵害成员的日常生活，因此呼吁这些私生饭停止破坏艺人珍贵生命的行为。「更甚者，对本公司职员表示要威胁 Wanna One 安危、散播不实谣言、甚至装设车辆定位追踪装置而找上非公开行程⋯⋯等，都是妨碍艺人行程、威胁他们安全的行为。」
最后，声明写道：「烦请各位多多合作，再也不要让 Wanna One 成员们因部分粉丝的不当行为，而遭受精神上的痛苦，谢谢。」
（照片来源：YMC Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻