2PM成员Jun.K酒驾被查!JYP:本人非常懊悔正在反省中,将中断一切的活动! 爆笑喜剧《加油吧威基基》绝对让你笑到抽筋! 《Sugar Man》第二季:昭宥&郑世云live甜蜜合唱《初恋》超适合春天~ 是「鸟少年」还是「新少年」?Hyukoh、BTS之RM力荐的新兴乐团 防弹少年团热潮持续延烧 《Love Yourself 承 Her》销量飙破 158 万! 和Red Velvet Irene对视30秒,就算是女生也会心空❤ 弘大地铁三号出口,无限量韩食布帐马车,夜间小酌好去处! 拿到有爱心和LOVE图示的Pizza盒!美国记者竟以为宋仲基与朴宝剑是一对情侣! 久等了!李浩沅终於将只身出道 个人专辑有望 3 月发行 《Super TV》果然像吃饭一样简单!SJ让张玉安也吃惊的中文实力 在《与神同行》展现强烈存在感的金东昱,收到了《Voice》第二季的出演提案! 黄致列献声《和游记》第七波OST公开,就是男女主深吻的这一幕啊~! 崔泰俊有望出演tvN新剧《百日郎君》!与EXO D.O.、南志铉合作 【官方声明】威胁成员安危、装设定位追踪器⋯⋯Wanna One 不堪私生饭骚扰「承受极大的精神压力」 首尔处处是神话!廿周年广告遍布全城 为神创亲笔留言「未来廿年要更相爱喔~」 《尹食堂2》不愧是经营学出身,李瑞镇的经营头脑也功不可没! 韩剧 Misty 미스티– 层层迷雾 梁世灿查出患甲状腺癌 亲哥梁世炯第一句问:「有买保险吗? 」 冠军Pick!俄罗斯冰上精灵竟是EXO-L NU'EST W 首尔演唱会海报曝光 官方会员今晚准备抢票! 跟随 EXID 拾回被错过的好歌 〈Don’t Want a Drive〉与录音室实况一起重生! 朴海镇&吴涟序《乳酪陷阱》白色情人节上映 李准基回归亮相《无法律师》 变身「黑帮律师」 L、高雅罗、成东镒主演《汉摩拉比小姐》剧本阅读照公开!三人将变身成性格不同的法官! 什么都想请你们卖!Wanna One 成新韩银行代言人 电视、平面广告本月出炉 朴真熙顶替高贤贞开拍《Return》 13日进组 【后记】EXO四巡台北场:伯贤「恭喜恭喜」超可爱!成员们不忘为花莲祈福 累积六年的功力一次爆发⋯⋯Highlight 耀燮先行曲「星星」唱出感性成熟的谢意! 金敏贞接棒金莎朗加盟《Mr. Sunshine》 又一次的韩服扮相 爆笑!李孝利夫妇玩换脸APP:「这女人看起来很难搞! 」 〖官方声明〗经纪公司驳斥李准自杀传言 「家人都被新闻吓了一大跳」 处处都是欧式建筑:大邱近代巷弄巡礼 白智英「吸毒老公」郑锡元被释放 判缓刑可能性极高