朴真熙頂替高賢貞開拍《Return》 13日進組
韓劇 2018年2月13日 星期二09:04 Rui
開播過半卻鬧出女主角高賢貞片場打導演、飆髒話，遭到全劇組抵制不得不退出的電視劇《Return》公開了新主人公，將由朴真熙接替高賢貞扮演律師崔慈惠一角。
早前，高賢貞在《Return》的片場和導演朱東民發生口角，更動手打了對方，現場有許多人目擊。 工作人員也爆料：「高賢貞在所有人都戴耳麥的情況下飆髒話，讓氣氛非常不好。 」更透露並不是高賢貞拒拍，「而是劇組無法再忍耐高賢貞的蠻橫行為，拒絕讓她繼續拍攝。 」
隨後SBS電視台就傳出討論全面封殺高賢貞的消息，而《Return》劇組也透露將高賢貞出演的鏡頭全部剪掉。
事情爆發後，朴真熙就成為了接替高賢貞的最熱門人選，但她因此事被民眾過於關注而倍感壓力，一直猶豫不決，經過多日的考慮後才最終決定出演。
經紀公司也稱：「最重要的是演技，劇組經過深思熟慮之後覺得有著紮實表演功底的朴真熙最適合崔慈惠一角，考慮到整部作品的完整性，她也在苦惱之後才做出這一艱難的決定。」
朴真熙於今日(13日)正式進組拍攝，在14日播出的劇集中稍路面後，將於15日播出的劇集中正式登場。
「圖：TD」
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