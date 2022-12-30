朴真熙驚喜現身《酒都女2》飾演「智妍媽媽」獲好評！和女兒簡直一個模子，離別的話聽了要噴淚

不曉得上週播出的《酒鬼都市女人們2》5、6集，你印象最深刻的是什麼呢？而從TVING官方YouTube頻道的片段觀看次數，可知道最受歡迎的就是「智妍媽媽」的故事了。

「智妍媽媽」的故事在第6集佔了相當大的篇幅，從她的人生故事可以大致了解到韓國的燒酒演進史，還能延伸到三個酒鬼女人甚至姜PD對於「酒」的啟蒙。不過這些都不是此篇文章的重點，重點是要講「智妍媽媽」這個人，朴真熙的詮釋備受好評。

劇中，「智妍媽媽」金秀娜生於濟州島，年紀輕輕當了海女，有漂亮臉蛋又有姣好身材，身邊不乏追求者，可惜的是遇人不淑，懷了孕男方卻不認帳。智妍媽媽決定離開傷心地到本島，在金融風暴時期開了酒館，還用品酒長才吸引客人、用自己精準獨到的眼光投資酒來累積財富。



智妍（韓善伙 飾）在大學迎新活動上喝了人生第一瓶酒，她問媽媽為何騙自己不能喝，媽媽回答是怕她高中就開始喝，而智妍說酒是甜的，媽媽如此回答：「你知道酒為什麼是甜的嗎？酒本來是苦的，是因為我沒有讓你吃過苦。人生再苦，也要讓你覺得甜甜的，我對你的呵護，就像棉花糖一樣。」此話感動無數觀眾。



「《酒都女》選角負責人的眼光真了不起，朴真熙演員怎麼能演得那麼好呢？」有網友如此評價朴真熙的演出。對於前半段還年輕有活力的智妍媽媽，網友說：「朴真熙演技真棒，第一次看到她那麼開朗的樣子，真的好有魅力啊……」「韓智妍和媽媽的語氣一模一樣ㅋㅋㅋㅋㅋ」「朴真熙原本就演得好，但這演技也太厲害，外貌也不得了ㅋㅋ」「太適合智妍媽媽了，小智妍也跟大智妍一模一樣……」「朴真熙的演技加上（韓善伙的）旁白，太搞笑了。」



而看見病榻上的智妍媽媽溫柔的對智妍說話，網友留言：「說當棉花糖養，眼淚嘩啦啦……ㅠㅠㅠ」「智妍那麼會喝酒的理由，原來源自於媽媽的愛ㅠㅠ」「朴真熙演元景王后（指《太宗李芳遠》）展現了精湛的演技，在這裡特別演出更將母親一角詮釋得淋漓盡致。」「朴真熙的演技真的很自然啊！」



也有網友解析現在才懂智妍的人物設定：「（韓智妍）一開始很白癡美，平時可愛飄飄然的，危急狀況卻比任何人都堅強（第一季昭熙父親去世，第二季為朋友籌錢），現在才理解智妍，而智妍媽媽也是非常帥氣的人ㅠㅠ」一句話點出了智妍一角的魅力，而且智妍完全就是遺傳、學習到媽媽，喜歡智妍的觀眾肯定也很喜歡智妍媽媽吧！



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