朴真熙顶替高贤贞开拍《Return》 13日进组

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开播过半却闹出女主角高贤贞片场打导演、飙脏话，遭到全剧组抵制不得不退出的电视剧《Return》公开了新主人公，将由朴真熙接替高贤贞扮演律师崔慈惠一角。

早前，高贤贞在《Return》的片场和导演朱东民发生口角，更动手打了对方，现场有许多人目击。 工作人员也爆料：「高贤贞在所有人都戴耳麦的情况下飙脏话，让气氛非常不好。 」更透露并不是高贤贞拒拍，「而是剧组无法再忍耐高贤贞的蛮横行为，拒绝让她继续拍摄。 」

随后SBS电视台就传出讨论全面封杀高贤贞的消息，而《Return》剧组也透露将高贤贞出演的镜头全部剪掉。

事情爆发后，朴真熙就成为了接替高贤贞的最热门人选，但她因此事被民众过於关注而倍感压力，一直犹豫不决，经过多日的考虑后才最终决定出演。

经纪公司也称：「最重要的是演技，剧组经过深思熟虑之后觉得有著扎实表演功底的朴真熙最适合崔慈惠一角，考虑到整部作品的完整性，她也在苦恼之后才做出这一艰难的决定。」

朴真熙於今日(13日)正式进组拍摄，在14日播出的剧集中稍路面后，将於15日播出的剧集中正式登场。

「图：TD」

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