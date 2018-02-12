平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！

上週末的平昌冬奧會開幕式，大家有看嗎？ 直播之後人面鳥引起熱議，有人覺得驚悚有人覺得帥，你呢？
就是這只了！
頭部近照：
有網友說像李光洙XDDD
人面鳥這與眾不同的造型引發了眾多網友的關注，一時成為韓國Twitter話題榜的熱門，有人覺得驚悚有人覺得可愛，還在雅虎日本的趨勢搜尋結果中排名第一。
吐槽先放一邊，其實這只人面鳥可是大有來頭的古代瑞獸！ 據傳說，人面鳥是一種具有人臉和鳥類軀幹的神奇生物（廢話），出現在東亞神話和佛經中，在道教中象征長生不老。高句麗古墳「舞踴塚」的壁畫裡就有出現人面鳥：
（圖源：KOCCA）
還有同樣來自高句麗時期的德興裡古墳壁畵，上圖這只人面鳥名為「千秋」，下邊這只名為「萬歲」，分別有恆久、長壽之寓意：
（圖源：KOCCA）
其實也有不少網友蠻認可這一畫風的，表示很喜歡它，還加入了自己心目中的改造：
（圖源：Twitter@gaaramam）
不得不說蠻有韻味的：
（圖源：網路）
機甲風人面鳥？！有點呆呆的可愛XDD
（圖源：Twitter@bluesoul62）
究極版本來了！ 來自Twitter使用者@gebee24，畫中的人面鳥姿態空靈、面容清冷，根本一秒讓人喊出「好帥」啊~
（圖源：Twitter@gebee24）
其實看久了，好像就真的欣然接受這個設定了呢XDD
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究