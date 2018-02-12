平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！

平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！

生活   2018年2月12日   星期一10:30   Sani  

上週末的平昌冬奧會開幕式，大家有看嗎？ 直播之後人面鳥引起熱議，有人覺得驚悚有人覺得帥，你呢？

就是這只了！

頭部近照：

有網友說像李光洙XDDD

人面鳥這與眾不同的造型引發了眾多網友的關注，一時成為韓國Twitter話題榜的熱門，有人覺得驚悚有人覺得可愛，還在雅虎日本的趨勢搜尋結果中排名第一。

吐槽先放一邊，其實這只人面鳥可是大有來頭的古代瑞獸！ 據傳說，人面鳥是一種具有人臉和鳥類軀幹的神奇生物（廢話），出現在東亞神話和佛經中，在道教中象征長生不老。高句麗古墳「舞踴塚」的壁畫裡就有出現人面鳥：

（圖源：KOCCA）

還有同樣來自高句麗時期的德興裡古墳壁畵，上圖這只人面鳥名為「千秋」，下邊這只名為「萬歲」，分別有恆久、長壽之寓意：

（圖源：KOCCA）

其實也有不少網友蠻認可這一畫風的，表示很喜歡它，還加入了自己心目中的改造：

（圖源：Twitter@gaaramam）

不得不說蠻有韻味的：

（圖源：網路）

機甲風人面鳥？！有點呆呆的可愛XDD

（圖源：Twitter@bluesoul62）

究極版本來了！ 來自Twitter使用者@gebee24，畫中的人面鳥姿態空靈、面容清冷，根本一秒讓人喊出「好帥」啊~

（圖源：Twitter@gebee24）

其實看久了，好像就真的欣然接受這個設定了呢XDD

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留言/評論
  • Luk Ka Hin
    其實這是光洙下一部電影演的角色
    3小時前
  • 吳子慧
    這什麼啦！！！🤣🤣🤣🤣
    4小時前
  • 吳翰堯
    是拿光洙照片去做嗎😆😆
    5小時前
  • 李子琳
    李家榛看這個笑一下拉😂😂😂
    1小時前
  • DB Chieng
    賴培珉高冷霸氣人面鳥
    5小時前
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