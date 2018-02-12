平昌冬奥会「惊悚」人面鸟撞脸李光洙？！ 其实是颇有渊源的瑞兽哦！

上周末的平昌冬奥会开幕式，大家有看吗？ 直播之后人面鸟引起热议，有人觉得惊悚有人觉得帅，你呢？
就是这只了！
头部近照：
有网友说像李光洙XDDD
人面鸟这与众不同的造型引发了众多网友的关注，一时成为韩国Twitter话题榜的热门，有人觉得惊悚有人觉得可爱，还在雅虎日本的趋势搜寻结果中排名第一。
吐槽先放一边，其实这只人面鸟可是大有来头的古代瑞兽！ 据传说，人面鸟是一种具有人脸和鸟类躯干的神奇生物（废话），出现在东亚神话和佛经中，在道教中象征长生不老。高句丽古坟「舞踊冢」的壁画里就有出现人面鸟：
（图源：KOCCA）
还有同样来自高句丽时期的德兴里古坟壁畵，上图这只人面鸟名为「千秋」，下边这只名为「万岁」，分别有恒久、长寿之寓意：
（图源：KOCCA）
其实也有不少网友蛮认可这一画风的，表示很喜欢它，还加入了自己心目中的改造：
（图源：Twitter@gaaramam）
不得不说蛮有韵味的：
（图源：网路）
机甲风人面鸟？！有点呆呆的可爱XDD
（图源：Twitter@bluesoul62）
究极版本来了！ 来自Twitter使用者@gebee24，画中的人面鸟姿态空灵、面容清冷，根本一秒让人喊出「好帅」啊~
（图源：Twitter@gebee24）
其实看久了，好像就真的欣然接受这个设定了呢XDD
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