美《TIME》選出K-POP6大強團 快看看有沒有你家本命團？
KPOP 2018年2月12日 星期一08:51 Rui
美國三大時事性週刊之一的《TIME》選出最能代表K-POP音樂的六大愛豆團，選定這些愛豆團的理由就是「在國際榜單中的排名較高」，更「有著短時間內就能躋身美國HOT 100榜單的潛力」，對這幾隻團隊讚不絕口。
《TIME》選出的最能代表K-POP的6組愛豆團就是EXO、防彈少年團、iKON、SEVENTEEN和Red Velvet、TWICE。
週刊稱防彈少年團憑藉SNS在全球內獲得人氣，獨特的個性和舞臺掌控力最是耀眼。 評價EXO則是：「以12名成員開始，歷經多次分裂，感性音樂就是他們的人氣秘訣，在美國和加拿大也大獲成功。 」
對於iKON，《TIME》說：「去年集中在日本活動，站上了更大的舞臺。 」而SEVENTEEN則是「過去的2年間成長迅速」。
另外上榜的TWICE和Red Velvet兩隻女團也獲得了《TIME》的讚美聲，稱前者是「跟隨少女時代的腳步」，後者的優點是「有很多女性粉絲，曲風多變」。
對於《TIME》的評選，大家有什麼看法呢？
「圖：各團官方FB」
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