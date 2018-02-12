美《TIME》选出K-POP6大强团 快看看有没有你家本命团？

美《TIME》选出K-POP6大强团 快看看有没有你家本命团？

KPOP   2018年2月12日   星期一08:51   Rui  

美国三大时事性周刊之一的《TIME》选出最能代表K-POP音乐的六大爱豆团，选定这些爱豆团的理由就是「在国际榜单中的排名较高」，更「有著短时间内就能跻身美国HOT 100榜单的潜力」，对这几只团队赞不绝口。

《TIME》选出的最能代表K-POP的6组爱豆团就是EXO、防弹少年团、iKON、SEVENTEEN和Red Velvet、TWICE。

周刊称防弹少年团凭藉SNS在全球内获得人气，独特的个性和舞台掌控力最是耀眼。 评价EXO则是：「以12名成员开始，历经多次分裂，感性音乐就是他们的人气秘诀，在美国和加拿大也大获成功。 」

对於iKON，《TIME》说：「去年集中在日本活动，站上了更大的舞台。 」而SEVENTEEN则是「过去的2年间成长迅速」。

另外上榜的TWICE和Red Velvet两只女团也获得了《TIME》的赞美声，称前者是「跟随少女时代的脚步」，后者的优点是「有很多女性粉丝，曲风多变」。

对於《TIME》的评选，大家有什么看法呢？

「图：各团官方FB」

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