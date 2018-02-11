2PM 李俊昊談全員「再續約」：「這是 JYP 第一次有藝人成為公司理事」！
KPOP 2018年2月12日 星期一10:17 施乃琪
就在上個月底，2PM 除了當兵的玉澤演外，全員都決定與 JYP Entertainment 續約，同時也被任命為公司理事。這令粉絲感動、外界驚喜的好消息，背後還有著更溫馨的故事！
最近甫完成個人演唱會與電視劇《只是相愛的關係》行程的成員李俊昊，終於騰出了時間接受媒體訪問。他首先透露關於續約的背景：「我們之間總說不管誰離開了公司，都要繼續一起當 2PM。」
「留不留在公司並不是重點，我們聚在一起一起才是。」俊昊說：「在當時這過程中，公司也很支持我們，總說『無論要不要續約，都很希望你們能繼續以 2PM 身份在一起』。
過去 2PM 是第一組在 JYP Entertainment 內續約的偶像，這次他們更做出「續續約」的難得抉擇：「如此一來我們就在公司待超過十年了，現在有了感情，真的會有愛著公司的感覺。」俊昊透露：「於是我們獲得了對外協力理事的頭銜，也帶有給其他藝人做榜樣的意味。這是 JYP 旗下第一次有藝人成為理事。」
「我想，公司也很尊重我們、為我們著想。」俊昊表示：「我覺得公司裡有個能與藝人自在地多多溝通的系統真的很好，想必未來 2PM 無論在個人活動或團體活動，都能更努力地投入吧！」
在二度與 JYP Entertainment 續約時，2PM 表示：「我們的共識就是希望 2PM 能在一起直到永遠。去年澤演率先入伍後，成員們也即將陸續去當兵；大家都約好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿繼續活動！」儘管可能要等上好幾年，但相信再度迎來 2PM 全員的時刻也會更感動！
（照片來源：JYP Entertainment）
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留言/評論
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2PM是最相愛的韓團
為他們感動鼻酸
都不知道多少次了！
6小時前
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他們在一起的時候
不是讓我笑，就是讓我哭~~
51分前
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我也會一直支持你們，到我倒下的那一刻❤👍👍👍
1小時前
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