Boyfriend東玄遺憾未能進入《The Unit》TOP.9，IG寫下感言惹濕淚眶～ 《Return》重新開拍仍無女主角戲份 海報也換成無人文字版 因信賴而聆聽！SEVENTEEN 特別專輯奪 Hanteo 週榜銷量冠軍 《The Unit》金Timoteo未入選限定男團「UNI+ B」仍PO文感謝粉絲一路支持 徐玄自曝「演出當天才接到青瓦台聯絡」，韓網友的關注點卻是？ 《認識的哥哥》宋智孝爆笑登場：「我最適合當MV女主」 金希澈在《認哥》找神童擔任MV導演，訂金竟是一個巴掌！收到禮的神童也回他了一個！ 這可能是「偶像運動大會」史上最美的一幕吧？IreneVS子瑜射箭場上美貌大對決 WINNER回歸在即！梁鉉錫：即將進行新曲MV的拍攝，會投入最高的製作費！ 全智賢生完2胎兩周就素顏外出 好氣色身材依舊 《孝利家民宿2》潤娥教李孝利&李尚順跳TWICE《LIKEY》 42歲韓女星嫁94年生中國小鮮肉 自稱是中國最受歡迎女演員，網民問「你是誰」 Sam Hammington：我兒子長得像曹世鎬吧？ 無懼平昌冬奧來襲 《和遊記》又勇奪同時段收視冠軍啦！ KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！ BoA 火速回歸！首張迷你專輯〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下週問世 《Produce 48》韓、日各選出6人，組成12人出道？新的投票機制是這樣？Mnet：討論中！ 金莎朗因健康原因退出《Mr.Sunshine》劇組 替代演員未定 EXO世勳將出演網絡電影《獨孤Rewind》挑戰動作片 《那才是我的世界》朴正民苦練琴 從鋼琴0基礎到演奏高難度樂章 韓劇 春節愛嗑劇 – 不分類篇 平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！ 2PM 李俊昊談全員「再續約」：「這是 JYP 第一次有藝人成為公司理事」！ 2 月份男團品牌評價出爐 防彈少年團再度蟬聯第一！ 《孝利家的民宿2》重磅級人物is coming！ 李孝利激動到穿居家服飛奔迎接，觀眾直呼「心臟受不了」 美《TIME》選出K-POP6大強團 快看看有沒有你家本命團？ 少時就是少時！四成員為秀英歡慶生日 派對現場大跳 Into the New world ♬ 少女時代預備成員Stella近況：出演秀英真人秀 與好友一同進行療癒之旅 徐玄與北韓藝術團合作演出 觀眾起立鼓掌 iKONIC必看！iKON金振煥親姊姊的咖啡廳，愛犬Givangchy也來坐鎮！

就在上個月底，2PM 除了當兵的玉澤演外，全員都決定與 JYP Entertainment 續約，同時也被任命為公司理事。這令粉絲感動、外界驚喜的好消息，背後還有著更溫馨的故事！

最近甫完成個人演唱會與電視劇《只是相愛的關係》行程的成員李俊昊，終於騰出了時間接受媒體訪問。他首先透露關於續約的背景：「我們之間總說不管誰離開了公司，都要繼續一起當 2PM。」

「留不留在公司並不是重點，我們聚在一起一起才是。」俊昊說：「在當時這過程中，公司也很支持我們，總說『無論要不要續約，都很希望你們能繼續以 2PM 身份在一起』。

過去 2PM 是第一組在 JYP Entertainment 內續約的偶像，這次他們更做出「續續約」的難得抉擇：「如此一來我們就在公司待超過十年了，現在有了感情，真的會有愛著公司的感覺。」俊昊透露：「於是我們獲得了對外協力理事的頭銜，也帶有給其他藝人做榜樣的意味。這是 JYP 旗下第一次有藝人成為理事。」

「我想，公司也很尊重我們、為我們著想。」俊昊表示：「我覺得公司裡有個能與藝人自在地多多溝通的系統真的很好，想必未來 2PM 無論在個人活動或團體活動，都能更努力地投入吧！」

在二度與 JYP Entertainment 續約時，2PM 表示：「我們的共識就是希望 2PM 能在一起直到永遠。去年澤演率先入伍後，成員們也即將陸續去當兵；大家都約好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿繼續活動！」儘管可能要等上好幾年，但相信再度迎來 2PM 全員的時刻也會更感動！



（照片來源：JYP Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞