2PM 李俊昊谈全员「再续约」：「这是 JYP 第一次有艺人成为公司理事」！

2PM 李俊昊谈全员「再续约」：「这是 JYP 第一次有艺人成为公司理事」！

KPOP   2018年2月12日   星期一10:17   施乃琪  

就在上个月底，2PM 除了当兵的玉泽演外，全员都决定与 JYP Entertainment 续约，同时也被任命为公司理事。这令粉丝感动、外界惊喜的好消息，背后还有著更温馨的故事！

最近甫完成个人演唱会与电视剧《只是相爱的关系》行程的成员李俊昊，终於腾出了时间接受媒体访问。他首先透露关於续约的背景：「我们之间总说不管谁离开了公司，都要继续一起当 2PM。」

「留不留在公司并不是重点，我们聚在一起一起才是。」俊昊说：「在当时这过程中，公司也很支持我们，总说『无论要不要续约，都很希望你们能继续以 2PM 身份在一起』。

过去 2PM 是第一组在 JYP Entertainment 内续约的偶像，这次他们更做出「续续约」的难得抉择：「如此一来我们就在公司待超过十年了，现在有了感情，真的会有爱著公司的感觉。」俊昊透露：「於是我们获得了对外协力理事的头衔，也带有给其他艺人做榜样的意味。这是 JYP 旗下第一次有艺人成为理事。」

「我想，公司也很尊重我们、为我们著想。」俊昊表示：「我觉得公司里有个能与艺人自在地多多沟通的系统真的很好，想必未来 2PM 无论在个人活动或团体活动，都能更努力地投入吧！」

在二度与 JYP Entertainment 续约时，2PM 表示：「我们的共识就是希望 2PM 能在一起直到永远。去年泽演率先入伍后，成员们也即将陆续去当兵；大家都约好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿继续活动！」尽管可能要等上好几年，但相信再度迎来 2PM 全员的时刻也会更感动！


（照片来源：JYP Entertainment）

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留言/评论
  • Yo Yo Lin
    2PM是最相愛的韓團 為他們感動鼻酸 都不知道多少次了！
    8小时前
  • 2pm民調中心
    4小时前
  • 王大文
    他們在一起的時候 不是讓我笑，就是讓我哭~~
    2小时前
  • 熊雨鞋
    我也會一直支持你們，到我倒下的那一刻❤👍👍👍
    2小时前
  • チュー チンリン
    真的超愛這六個滿滿愛的男人啊❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 2PM Forever HT也會Forever的㊗️
    6分前
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