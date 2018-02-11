2PM 李俊昊谈全员「再续约」：「这是 JYP 第一次有艺人成为公司理事」！
KPOP 2018年2月12日 星期一10:17 施乃琪
就在上个月底，2PM 除了当兵的玉泽演外，全员都决定与 JYP Entertainment 续约，同时也被任命为公司理事。这令粉丝感动、外界惊喜的好消息，背后还有著更温馨的故事！
最近甫完成个人演唱会与电视剧《只是相爱的关系》行程的成员李俊昊，终於腾出了时间接受媒体访问。他首先透露关於续约的背景：「我们之间总说不管谁离开了公司，都要继续一起当 2PM。」
「留不留在公司并不是重点，我们聚在一起一起才是。」俊昊说：「在当时这过程中，公司也很支持我们，总说『无论要不要续约，都很希望你们能继续以 2PM 身份在一起』。
过去 2PM 是第一组在 JYP Entertainment 内续约的偶像，这次他们更做出「续续约」的难得抉择：「如此一来我们就在公司待超过十年了，现在有了感情，真的会有爱著公司的感觉。」俊昊透露：「於是我们获得了对外协力理事的头衔，也带有给其他艺人做榜样的意味。这是 JYP 旗下第一次有艺人成为理事。」
「我想，公司也很尊重我们、为我们著想。」俊昊表示：「我觉得公司里有个能与艺人自在地多多沟通的系统真的很好，想必未来 2PM 无论在个人活动或团体活动，都能更努力地投入吧！」
在二度与 JYP Entertainment 续约时，2PM 表示：「我们的共识就是希望 2PM 能在一起直到永远。去年泽演率先入伍后，成员们也即将陆续去当兵；大家都约好了要好好地服完兵役再重新聚首，以完整之姿继续活动！」尽管可能要等上好几年，但相信再度迎来 2PM 全员的时刻也会更感动！
（照片来源：JYP Entertainment）
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留言/评论
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2PM是最相愛的韓團
為他們感動鼻酸
都不知道多少次了！
8小时前
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他們在一起的時候
不是讓我笑，就是讓我哭~~
2小时前
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我也會一直支持你們，到我倒下的那一刻❤👍👍👍
2小时前
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真的超愛這六個滿滿愛的男人啊❤️❤️❤️❤️❤️❤️
2PM Forever
HT也會Forever的㊗️
6分前