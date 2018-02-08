Super Junior 隊長利特公開驚人行程表 「2 月也試著好好地撐下去⋯⋯」
KPOP 2018年2月8日 星期四16:05 施乃琪
身為長壽團體 Super Junior 隊長兼熱門主持人的利特，總是精神飽滿地活躍在各個節目中。這樣的他最近公開了自己的行程表，一整個月幾乎沒休息的行程讓人心疼不已！
利特今天（8 日）在自己的 Instagram 上寫道：「1 月也好好地撐過來了，雖然想要休息，但好像就會休息一輩子，真不知道該怎麼做才對，看來該好好整理思緒了。」
他說：「最能為我帶來力量的就是工作，如果我因工作而疲憊或暈頭轉向，我就再也不曉得能依靠什麼了⋯⋯」最後，利特仍寫道：「2 月也好好地撐看看吧⋯⋯」
目前利特手上固定的綜藝節目有 Mnet《看見你的聲音》、XtvN《Super TV》，此外還不時會接下大型頒獎典禮主持，當然也少不了 Super Junior 的團體活動，一整個月裡勉強稱得上無行程的日子僅有四天，令許多網友都驚愕不已。
雖然滿滿行程也意味著曝光度與肯定，但身為出道 13 年的資深偶像，難得喊累的利特也讓許多粉絲紛紛表示「真的不要太勉強自己」、「太厲害了⋯⋯敬佩」、「休息一下也沒關係，我們會等你」！
（照片來源：xxteukxx、SM Entertainment、TVDaily）
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