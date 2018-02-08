Super Junior 队长利特公开惊人行程表　「2 月也试著好好地撑下去⋯⋯」

Super Junior 队长利特公开惊人行程表　「2 月也试著好好地撑下去⋯⋯」

KPOP   2018年2月8日   星期四16:05   施乃琪  

身为长寿团体 Super Junior 队长兼热门主持人的利特，总是精神饱满地活跃在各个节目中。这样的他最近公开了自己的行程表，一整个月几乎没休息的行程让人心疼不已！

利特今天（8 日）在自己的 Instagram 上写道：「1 月也好好地撑过来了，虽然想要休息，但好像就会休息一辈子，真不知道该怎么做才对，看来该好好整理思绪了。」

他说：「最能为我带来力量的就是工作，如果我因工作而疲惫或晕头转向，我就再也不晓得能依靠什么了⋯⋯」最后，利特仍写道：「2 月也好好地撑看看吧⋯⋯」

目前利特手上固定的综艺节目有 Mnet《看见你的声音》、XtvN《Super TV》，此外还不时会接下大型颁奖典礼主持，当然也少不了 Super Junior 的团体活动，一整个月里勉强称得上无行程的日子仅有四天，令许多网友都惊愕不已。

虽然满满行程也意味著曝光度与肯定，但身为出道 13 年的资深偶像，难得喊累的利特也让许多粉丝纷纷表示「真的不要太勉强自己」、「太厉害了⋯⋯敬佩」、「休息一下也没关系，我们会等你」！


（照片来源：xxteukxx、SM Entertainment、TVDaily）

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留言/评论
  • Alice Chung
    特特加油😭能為你做的真的不多 只希望你能好好的 你快樂粉絲們就快樂
    2018年2月8日 19:03
  • Yankee Li
    辛苦了特哥跟SJ哥哥們😢
    11小时前
  • Sammi Chung
    一個鍾鉉仲未夠咩？SM可唔可以當旗下的藝人過返小小似正常人既生活啊？
    17小时前
  • ZK Liew
    希望利特可以好好地照顾自己…
    19小时前
  • 徐冬梅
    曾鈴喬你老公行程滿滿怎麼跟你約會
    11小时前
→更多留言...(6)
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