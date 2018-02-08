Super Junior 队长利特公开惊人行程表 「2 月也试著好好地撑下去⋯⋯」
KPOP 2018年2月8日 星期四16:05 施乃琪
身为长寿团体 Super Junior 队长兼热门主持人的利特，总是精神饱满地活跃在各个节目中。这样的他最近公开了自己的行程表，一整个月几乎没休息的行程让人心疼不已！
利特今天（8 日）在自己的 Instagram 上写道：「1 月也好好地撑过来了，虽然想要休息，但好像就会休息一辈子，真不知道该怎么做才对，看来该好好整理思绪了。」
他说：「最能为我带来力量的就是工作，如果我因工作而疲惫或晕头转向，我就再也不晓得能依靠什么了⋯⋯」最后，利特仍写道：「2 月也好好地撑看看吧⋯⋯」
目前利特手上固定的综艺节目有 Mnet《看见你的声音》、XtvN《Super TV》，此外还不时会接下大型颁奖典礼主持，当然也少不了 Super Junior 的团体活动，一整个月里勉强称得上无行程的日子仅有四天，令许多网友都惊愕不已。
虽然满满行程也意味著曝光度与肯定，但身为出道 13 年的资深偶像，难得喊累的利特也让许多粉丝纷纷表示「真的不要太勉强自己」、「太厉害了⋯⋯敬佩」、「休息一下也没关系，我们会等你」！
（照片来源：xxteukxx、SM Entertainment、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究