D.O.要有第一部主演的電視劇了？！ 《百日的郎君》演王世子，搭檔南志鉉！

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D.O.終於要有自己主演的戲啦！ 這次演流落民間的王世子，是一出古裝喜劇！ 期待所屬社給出肯定的消息啊~

據悉，D.O.接到的是角色王世子李律，本來是一名無懈可擊的完美主義者，後來遭到殺手攻擊，遭受致命傷後失足跌下山崖，獲得了新的身份「菀得」。 菀得是個做什麼事都派不上用場的男丁。 從李律變成菀得之後，整個世界都改變了。

《百日的郎君》屬於浪漫又搞笑的虛構劇情，講述史無前例的世子失蹤事件，以及他從失蹤到重返宮中這100之間天發生的故事。



而女主角則有望由南志鉉出演，目前兩位藝人的公司都表示「接到了出演邀約，正在討論中」。



D.O.自從2012年以EXO成員身份出道後，先後接拍了不少影視作品，從2014年的《沒關係，是愛情啊》到《記得你》中的特別出演，網劇《積極的體質》，還有《失業女王聯盟（港譯：逆權師奶）》、《純情》、《7號室》、《 與神同行》，其中更不乏擔任主演的影片，主演的《Swing Kids》也即將上映。

《百日的郎君》由《女人的香氣》、《對我而言可愛的她》編劇盧智雪執筆，有望通過tvN播出。 期待確定消息啊！

（圖源：TV DAILY）

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