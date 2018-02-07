D.O.要有第一部主演的电视剧了？！ 《百日的郎君》演王世子，搭档南志铉！

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D.O.终於要有自己主演的戏啦！ 这次演流落民间的王世子，是一出古装喜剧！ 期待所属社给出肯定的消息啊~

据悉，D.O.接到的是角色王世子李律，本来是一名无懈可击的完美主义者，后来遭到杀手攻击，遭受致命伤后失足跌下山崖，获得了新的身份「菀得」。 菀得是个做什么事都派不上用场的男丁。 从李律变成菀得之后，整个世界都改变了。

《百日的郎君》属於浪漫又搞笑的虚构剧情，讲述史无前例的世子失踪事件，以及他从失踪到重返宫中这100之间天发生的故事。



而女主角则有望由南志铉出演，目前两位艺人的公司都表示「接到了出演邀约，正在讨论中」。



D.O.自从2012年以EXO成员身份出道后，先后接拍了不少影视作品，从2014年的《没关系，是爱情啊》到《记得你》中的特别出演，网剧《积极的体质》，还有《失业女王联盟（港译：逆权师奶）》、《纯情》、《7号室》、《 与神同行》，其中更不乏担任主演的影片，主演的《Swing Kids》也即将上映。

《百日的郎君》由《女人的香气》、《对我而言可爱的她》编剧卢智雪执笔，有望通过tvN播出。 期待确定消息啊！

（图源：TV DAILY）

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