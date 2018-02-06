東方神起與SM續約 3月發行退伍後首張專輯
KPOP 2018年2月6日 星期二11:18 Sani
今日據業界消息，東方神起已在去年底與SM續約，延續15年的義理！ 3月就將迎來合體回歸了！
據悉，兩人是在和SM的合約尚未到期時就提前續約：「兩位成員在退伍後就長期活動和未來展望與SM進行了討論。 現在很多歌手直到合約到期後都無法決定去向，與此相反，兩位成員對SM充滿信賴，因而很快就續約了。 」
（圖源：TV DAILY）
允浩和昌珉在去年4月和8月先後結束了兵役，9月通過SM數位音樂頻道STATION發佈了solo曲，但是上一次發行團體專輯已經是2016年7月的《RISE AS GOD》，距今已經2年8個月。
（圖源：SM）
在日本，東方神起於去年11月發行了特別專輯《FINE COLLECTION~Begin Again~》，登上公信榜的周榜第一，達成了外國藝人的史上最高紀錄——6次第一。
此外，東方神起在日本進行了5大巨蛋的巡演，還將在今年6月首次在橫濱國際綜合競技場接連3天開唱！
祝福東方神起繼續走花路，走鑽石路啊~
（圖源：TV DAILY）
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