东方神起与SM续约 3月发行退伍后首张专辑
KPOP 2018年2月6日 星期二11:18 Sani
今日据业界消息，东方神起已在去年底与SM续约，延续15年的义理！ 3月就将迎来合体回归了！
据悉，两人是在和SM的合约尚未到期时就提前续约：「两位成员在退伍后就长期活动和未来展望与SM进行了讨论。 现在很多歌手直到合约到期后都无法决定去向，与此相反，两位成员对SM充满信赖，因而很快就续约了。 」
（图源：TV DAILY）
允浩和昌珉在去年4月和8月先后结束了兵役，9月通过SM数位音乐频道STATION发布了solo曲，但是上一次发行团体专辑已经是2016年7月的《RISE AS GOD》，距今已经2年8个月。
（图源：SM）
在日本，东方神起於去年11月发行了特别专辑《FINE COLLECTION~Begin Again~》，登上公信榜的周榜第一，达成了外国艺人的史上最高纪录——6次第一。
此外，东方神起在日本进行了5大巨蛋的巡演，还将在今年6月首次在横滨国际综合竞技场接连3天开唱！
祝福东方神起继续走花路，走钻石路啊~
（图源：TV DAILY）
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