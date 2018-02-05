《孝利家的民宿2》開播 完全沒想到潤娥是生活小能手啊
綜藝 2018年2月5日 星期一10:20 Rui
真是應了那句「千呼萬喚始出來」，觀眾們日夜期盼的《孝利家的民宿2》終於開播，李尚順李孝利夫婦時隔半年多又一次狂撒狗糧。
4日，《孝利家的民宿》正式開播，冬日的濟州島美景完全吸引住了觀眾。 許久未見的李氏夫婦看到攝影機雖然連稱「好不習慣」，但還是很快就投入了迎接客人的準備中。 李孝利最關注的就是到底誰是IU的接班人。
民宿開業之前，新一任工讀生少女時代成員潤娥來到了濟州島，看到新職員的加入，李氏夫婦十分開心，李孝利甚至還記得9年前和潤娥一起參演綜藝節目《家族誕生》。
潤娥簡直就是生活小能手，料理、開車、外語樣樣精通，成為了民宿的堅強後盾。 李尚順和李孝利為潤娥準備了簡單的餐點後，三人一起投入了開業準備中。 看到潤娥如此能幹，李氏夫婦欣慰地說：「這麼能幹，還長得這麼漂亮，臉還小，應該是9頭身，美到發光。 」
如果說IU是恬靜羞赧的，那麼潤娥就是明亮燦爛的，為民宿注入了活潑能量，潤娥也對老闆和老闆娘說：「如果真的很累的話我會說出來，所以請盡情是使喚我吧。 」
也許是還沉浸在上一季的氛圍中，李尚順的手機桌面還是和IU的合影，李孝利說：「哥哥，快換了手機桌面吧，現在智恩不在了，我們快送走她吧。 」之後李尚順很聽話地拍了新自拍當做桌面。
最後的下集預告中，萬眾矚目的臨時打工仔朴寶劍帥氣登場，還和潤娥一起洗衣服、打掃衛生哦~是不是很期待下一集呢？
「圖：《孝利家的民宿2》」
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還是想念IU那蠢萌蠢萌的樣子！超親民的打工妹阿😍😍
1小時前
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