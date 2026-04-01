《屍殺列車》賣座導演延尚昊全新喪屍驚悚力作 災難特技鉅獻《屍殺禁區》5月28日上映 殺入康城影展「午夜展映」單元

備受全球影迷期待的韓國災難特技鉅獻《屍殺禁區》（Colony），宣布將於2026年5月28日緊貼韓國上映，香港觀眾即將可感受這部密閉空間極限生存驚悚大作！電影由香港史上最賣座韓片《屍殺列車》名導延尚昊執導，《屍戰朝鮮：雅信傳》影后全智賢、 《操控遊戲》池昌旭、具教煥、高洙、申鉉彬、金信祿等華麗陣容參演。

導演延尚昊延續《屍速列車》的緊張節奏與人性寓意，配搭全新世界觀包括密閉空間設定及變異感染物種，其中喪屍更比從前升級，擁有不輸人類的大腦，帶來更壓迫的視覺與心理衝擊，預計將再次掀起韓國喪屍片熱潮！延尚昊導演表示：「這部電影不只是單純的喪屍追逐，而是探討在徹底封鎖下，人類如何重新定義『生存』。」

而《屍》片未上映已先聲奪人，電影晉身本屆康城影展「午夜展映」單元，其中傳媒焦點落在韓國影壇天后全智賢將為這部電影踏上康城影展紅地毯的重要時刻。至於全智賢在電影中，飾演生物科技專家兼倖存者領袖世正，性格冷靜又機智，更罕有地挑戰大量高強度動作戲。今次是全智賢繼《復國者聯盟》後，相隔11年再拍電影，早前出席電影宣傳時坦言：「好久沒拍電影，太激動了！我作為導演延尚昊的忠實粉絲，可以參演導演的作品來跟大家見面，深感榮幸！加上又能夠與優秀的演員合作，故毫不猶豫地選擇接拍。」而延尚昊則表示一直留意全智賢的演技，對其《我的野蠻女友》到《復國者聯盟》的多變風格尤其深刻，故今回合作悉心將全智賢以往作品的多樣性濃縮於角色當中。

至於早前被導演延尚昊激讚既有顏值又認真努力的男神池昌旭，在片中飾演一位負責大樓保安工作的重要角色，不單只要保護其他倖存者，更需在危機四伏的環境中協助眾人逃命，動作戲份吃重，展現出敏捷身手與堅毅氣質。而池昌旭與全智賢在片中有大量同框對手戲，更攜手對抗喪屍，叫人期待。

電影故事講述生物科技教授世正（全智賢 飾）一次參與學術會議，卻意外陷入喪屍病毒爆發，全幢大樓須緊急封鎖。世正與一眾生還者於疫廈內困獸鬥，各人鬥智鬥力，務求搏得一線生機。怎料道高一尺，魔高一丈，喪屍進化集結成軍，共享感知智慧持續升級，竟能識穿人類求生的「詭計」。究竟世正與生還者如何智破喪屍，阻止這場威脅人類的浩劫？

《屍殺禁區》（Colony）

導演：延尚昊

片長：TBC

演員：全智賢、池昌旭、具教煥

語言：韓語（中文、英文字幕）

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