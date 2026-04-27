榮登歷代韓國電影票房第一位 千萬觀影人次現象級電影《王命之徒》5月14日登陸香港

榮登歷代韓國電影票房第一位、連奪八週票房冠軍、極速衝破1,000萬觀影人次的史詩級大作《王命之徒》(The King's Warden)，將於 5 月 14 日在香港正式上映。本片由懸疑電影《記憶之夜》導演張恒準執導，集結影帝級巨星柳海真、前男團 Wanna One 成員－新生代實力派朴志訓及《機智醫生生活》田美都領銜主演，深刻描繪了朝鮮端宗被廢位為魯山君的悲劇生平。

《王命之徒》由韓國真實歷史改編，講述一段皇帝與市井小民的真摯友誼，打動千萬人心。柳海真細膩演繹在混亂政局中堅守道義的角色，演技再次驚艷四溢。而朴志訓則挑戰演出悲劇君王「端宗」，從稚嫩到直面命運的孤寂與堅強，被韓媒讚譽為其演員生涯的「階段性作品」。強大卡士更包括《原罪犯》劉智泰、《犯罪都市4》朴智煥及《我的完美秘書》李浚赫等實力派演員加盟，共同編織出這部張力十足的權力鬥爭史詩。

本片自 2 月 4 日在南韓上映以來，憑著極致的口碑與跨世代的共鳴，僅耗時短短一個月便達成觀影人次突破 1,000 萬大關里程碑，成為韓國影史上第 34 部、本土電影第 25 部「千萬觀影人次電影」，更是繼 2024 年《破墓》與《犯罪都市4》後，相隔兩年再次誕生的千萬級現象作品。截至目前，《王命之徒》在韓國影史觀影人次排行中已高居第二，連韓國總統李在明也一度特別公開祝賀導演、演員及所有幕後工作人員的努力付出，肯定本片在韓國電影寒冬期中，為電影產業注入的強心針。

擅長懸疑與敘事掌控的張恒準導演，首次挑戰古裝題材便交出亮眼成績表，以極致的影像美學與感動人心的劇本，成為 2026 年最具代表性的「現象級電影」。影片聚焦於被罷黜的少年君主「端宗」（朴志訓 飾）及其忠誠追隨者之間的生死羈絆，在歷史的冷酷與人性的溫暖之間取得了完美平衡，引發韓國跨世代的觀影熱潮。他表示：「這不僅是一部講述過去的電影，更是一部探討在命運漩渦中人如何守護尊嚴的作品。」導演張恒準以僅 105 億韓元的中規模製作預算，拍出了震撼人心的歷史厚度，成功吸引了從追求歷史正義的成熟觀眾層到被細膩演技打動的年輕觀眾，形成跨世代的追悼與討論熱潮，絕對不容錯過。

《王命之徒》

上映日期：2026年5月14日

榮登歷代韓國電影票房第一位，年度現象級史詩鉅作。韓國真實歷史改編，一段皇帝與市井小民的真摯友誼，打動千萬人心。

村長嚴興道（柳海真 飾）為了讓生活艱苦的村民過上好日子，設法讓清泠浦成為流放地，盼望被流放的貴族能帶來豐碩的資源，誰料迎來的是以叛國之名被廢黜的前君王李弘暐（朴志訓 飾）。在日復一日的相處中，李弘暐和村民建立了深厚的情誼，他找回信念和意志，決心撥亂反正，捍衛朝鮮社稷和百姓安寧。歷史的齒輪緩緩轉動，尋找一段被消失的真相。

導演：張恒準

片長：117分鐘

演員：柳海真、朴志訓、劉智泰、田美都

級數：IIA

語言：韓語（中文、英文字幕）

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