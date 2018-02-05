《孝利家的民宿2》开播 完全没想到润娥是生活小能手啊
综艺 2018年2月5日 星期一10:20 Rui
真是应了那句「千呼万唤始出来」，观众们日夜期盼的《孝利家的民宿2》终於开播，李尚顺李孝利夫妇时隔半年多又一次狂撒狗粮。
4日，《孝利家的民宿》正式开播，冬日的济州岛美景完全吸引住了观众。 许久未见的李氏夫妇看到摄影机虽然连称「好不习惯」，但还是很快就投入了迎接客人的准备中。 李孝利最关注的就是到底谁是IU的接班人。
民宿开业之前，新一任工读生少女时代成员润娥来到了济州岛，看到新职员的加入，李氏夫妇十分开心，李孝利甚至还记得9年前和润娥一起参演综艺节目《家族诞生》。
润娥简直就是生活小能手，料理、开车、外语样样精通，成为了民宿的坚强后盾。 李尚顺和李孝利为润娥准备了简单的餐点后，三人一起投入了开业准备中。 看到润娥如此能干，李氏夫妇欣慰地说：「这么能干，还长得这么漂亮，脸还小，应该是9头身，美到发光。 」
如果说IU是恬静羞赧的，那么润娥就是明亮灿烂的，为民宿注入了活泼能量，润娥也对老板和老板娘说：「如果真的很累的话我会说出来，所以请尽情是使唤我吧。 」
也许是还沉浸在上一季的氛围中，李尚顺的手机桌面还是和IU的合影，李孝利说：「哥哥，快换了手机桌面吧，现在智恩不在了，我们快送走她吧。 」之后李尚顺很听话地拍了新自拍当做桌面。
最后的下集预告中，万众瞩目的临时打工仔朴宝剑帅气登场，还和润娥一起洗衣服、打扫卫生哦~是不是很期待下一集呢？
「图：《孝利家的民宿2》」
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留言/评论
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IU是行走的企業體會長等級，潤娥可是十年大型女團的忙內之一，聰明伶俐看眼色是神人等級
（請參考雙允兒的請吃一頓飯）～～～社會化程度完全不同～～～ＸＤ～～～二個人有著二極化的魅力～～～
45分前
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綽 欣 You can watch this
1小时前
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還是想念IU那蠢萌蠢萌的樣子！超親民的打工妹阿😍😍
2小时前
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