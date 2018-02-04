《尹食堂2》不斷進步的尹食堂 收視率又再次刷新tvN紀錄啦！平均達16%

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本來因為泡菜餅而亂了套，還好大夥們分工合作、解決問題！繼丹麥前部長夫婦、好萊塢導演夫婦的到來後，尹食堂又迎來當地前、後任市長的到訪，真的太厲害啦～

於2日播出的《尹食堂2》第五集，再次刷新tvN綜藝節目史上最高收視率，平均達16%，最高瞬時收視率為19.4%，自開播後蟬連五週收視冠軍。早已超越當初所設下的15%收視公約。









在第五集中，絡繹不絕的客人讓尹食堂暫時亂了套。到底哪桌該上泡菜餅，哪桌取消泡菜餅，哪桌又追加了泡菜餅，讓員工們混亂。而值得信任的鄭有美科長，非常忠誠的守護著尹汝貞社長的「精神狀態」，不希望社長受到干擾，並迅速整理當前狀況，讓社長能夠專心於眼前的事情。





還記得來到尹食堂的客人，好像都用筷子拌飯。而本集出現的德國與中國客人，終於拿起湯匙拌飯，也讓不少觀眾表示：「啊，看了真是痛快」XD吃拌飯拿湯匙比較快呀～





這一天，尹食堂迎來的兩對客人中，居然是當地的前、後任市長！想到之前的丹麥前部長夫婦和好萊塢導演夫婦的來訪，加上此次市長們的拜訪，尹食堂真的招待不少大人物！







和曾經擔任過市長的爸爸一起來到尹食堂的女兒，應該是第一次接觸到拌飯，所以不太了解如何食用。朴敘俊見狀馬上上前幫忙，女兒還幽默地說：「我是故意裝不懂要你來幫忙的。」相當可愛。









隔天，得到休息時間的李瑞鎮專務和打工仔朴敘俊，前往海邊游泳。相較於李瑞鎮的悠然自得，朴敘俊顯得有些害羞。脫掉上衣的朴敘俊還可以看到腹肌，對於觀眾們來說可謂一大福利。





自開播後，尹食堂二號店在料理方面和服務品質上，都不斷在進步。無論是開發新菜單（下星期看的到辣白菜炒飯了！），或者是料理速度（原本要煎好久的大蒜，用炸炸雞的方式大概10秒就可以完成），又或者是點餐順序和整合，員工們都越來越得心應手。

在觀看節目的過程中，有時候會替員工們緊張。「那桌還沒上餐啊」、「可以了解客人的意思嗎？」但尹食堂的各位總是有條不紊的一一解決問題，看著這些困難被瓦解，真的可以獲得力量。

《尹食堂2》逢週六晚上9時(GMT+8)於tvN Asia獨家搶先播放。

（圖片來源：tvN《尹食堂2》）

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