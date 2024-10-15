朴敘俊：《尹食堂2》後廣告代言暴增！明明也在認真演戲啊，傷心

演員朴敘俊就出演綜藝節目後廣告增多的事實公開了他的心聲。

朴敘俊日前做客了YouTube綜藝《妖精在亨》，分享了他參加綜藝節目的幕後故事。 朴敘俊因出演羅PD製作的綜藝節目《瑞鎮家》而廣受喜愛。 他提到，最初的契機來自於《尹食堂2》，「我非常喜歡《尹食堂》，把這個系列看完之後，就一如既往地努力演戲，但突然接到了節目的邀請。 當時感到非常驚奇，因為這不是我平時做的事情。 作為觀眾我很喜歡這個節目，但要展示我自己本來的樣子，感覺就像是在剝開內心，會有些緊張。 我幾乎沒有參加過像普通脫口秀那樣的節目。 我之所以沒參加，是因為總覺得必須要展示才藝或者為了節目時長貢獻一些內容。 但我覺得我沒什麼能在短時間內給人留下深刻印象的東西，所以就沒有去過。 不過我非常喜歡《尹餐廳》那種緩慢的氛圍，看得很舒服。 這個節目沒有任何負擔感，卻讓人忍不住一直看下去。 而且最吸引我的地方是去國外開餐廳？ 我能在我的人生中體驗這樣的事情嗎？ 這讓我很期待。 再加上，誰會不想和羅PD合作呢？ 他找上我，我已經很感激了」。

儘管如此，朴敘俊最終決定加入《尹食堂2》，他回憶說剛加入時壓力很大，「當時的壓力比高三還要大。 這是第二季節目，尹汝貞老師、李瑞鎮前輩和鄭裕美前輩都在，我作為新加入的成員，感覺即使做得再好也只是及格而已，並且還要展現真實的自己，我的角色又是什麼呢？ 這些都讓我倍感壓力」。



接著朴敘俊說：「這對我來說是人生中第一次的經歷，不是要坐長時間的飛機嗎？ 回來的時候在某個地方轉機，但最後是直飛的。 非常感謝他們把我的座位換成了頭等艙。 但即使是頭等艙，我也像坐經濟艙一樣，一坐下就立刻睡著了。 醒來的時候飛機已經在降落了，壓力真的大到這種程度。」

當被問及他不想被別人發現什麼時，朴敘俊回答說：「我對自己笨拙的語氣感到自卑，以前我更不喜歡自己的說話方式，因此做了很多發音練習，也學習了語言表達的技巧。 以前我的語尾總是『那樣的』、『怎麼樣的』，就像小孩子的語氣，而且說話也很慢，現在說話速度已經快了很多了。」

談到綜藝節目給自己帶來的變化，朴敘俊說道：「比起綜藝節目，我感覺自己更像是餐廳的服務員，完全融入了角色。 這跟拍電影不一樣，學做飯的過程也很有趣。」

此外，綜藝節目還為朴敘俊帶來了許多廣告機會，「出演綜藝後，我感覺自己變得更加親近大眾，廣告真的是大幅增加」，他半開玩笑地說，「讓我有點遺憾的是，我拼命演戲的時候廣告並不多，反而是綜藝節目效果最好」。

朴敘俊坦誠表示，當時他感到困惑和迷茫，甚至與身邊的朋友認真討論過這個問題。 不過他也逐漸理解並釋懷，這些廣告機會是因為他在本職工作上的努力和付出才被更多人認可的。



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