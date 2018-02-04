《尹食堂2》不断进步的尹食堂 收视率又再次刷新tvN纪录啦！平均达16%

本来因为泡菜饼而乱了套，还好大伙们分工合作、解决问题！继丹麦前部长夫妇、好莱坞导演夫妇的到来后，尹食堂又迎来当地前、后任市长的到访，真的太厉害啦～
於2日播出的《尹食堂2》第五集，再次刷新tvN综艺节目史上最高收视率，平均达16%，最高瞬时收视率为19.4%，自开播后蝉连五周收视冠军。早已超越当初所设下的15%收视公约。
在第五集中，络绎不绝的客人让尹食堂暂时乱了套。到底哪桌该上泡菜饼，哪桌取消泡菜饼，哪桌又追加了泡菜饼，让员工们混乱。而值得信任的郑有美科长，非常忠诚的守护著尹汝贞社长的「精神状态」，不希望社长受到干扰，并迅速整理当前状况，让社长能够专心於眼前的事情。
还记得来到尹食堂的客人，好像都用筷子拌饭。而本集出现的德国与中国客人，终於拿起汤匙拌饭，也让不少观众表示：「啊，看了真是痛快」XD吃拌饭拿汤匙比较快呀～
这一天，尹食堂迎来的两对客人中，居然是当地的前、后任市长！想到之前的丹麦前部长夫妇和好莱坞导演夫妇的来访，加上此次市长们的拜访，尹食堂真的招待不少大人物！
和曾经担任过市长的爸爸一起来到尹食堂的女儿，应该是第一次接触到拌饭，所以不太了解如何食用。朴叙俊见状马上上前帮忙，女儿还幽默地说：「我是故意装不懂要你来帮忙的。」相当可爱。
隔天，得到休息时间的李瑞镇专务和打工仔朴叙俊，前往海边游泳。相较於李瑞镇的悠然自得，朴叙俊显得有些害羞。脱掉上衣的朴叙俊还可以看到腹肌，对於观众们来说可谓一大福利。
自开播后，尹食堂二号店在料理方面和服务品质上，都不断在进步。无论是开发新菜单（下星期看的到辣白菜炒饭了！），或者是料理速度（原本要煎好久的大蒜，用炸炸鸡的方式大概10秒就可以完成），又或者是点餐顺序和整合，员工们都越来越得心应手。
在观看节目的过程中，有时候会替员工们紧张。「那桌还没上餐啊」、「可以了解客人的意思吗？」但尹食堂的各位总是有条不紊的一一解决问题，看著这些困难被瓦解，真的可以获得力量。
《尹食堂2》逢周六晚上9时(GMT+8)於tvN Asia独家抢先播放。
（图片来源：tvN《尹食堂2》）
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