「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》製作人B2登羅PD頻道！曝找柯佳嬿&王大陸正是想到韓國觀眾

台灣知名製作人B2特地找上《尹食堂》羅PD取得官方授權再製的《艾嘉食堂》（AI'S KITCHEN）終於要在10月播出，24日他也登上羅PD的YouTube頻道《頻道十五夜》向韓國觀眾宣傳。

羅PD與B2在直播上暢談，包括羅PD得知海外終於有製作團隊願意談授權（編按：中國《中餐廳》並無取得授權，台灣《艾嘉食堂》是首個）非常開心，希望B2能透過《艾嘉食堂》賺錢，只不過B2苦笑「希望可以，但目前還沒有」，還開玩笑希望能殺價版權費，甚至想入駐羅PD的製作團隊大樓。



B2也談製作波折，由於台灣並不習慣韓國實境綜藝的模式「身邊沒人跟」（指沒經紀人沒助理與化妝師等等），因此花了很多時間和班底溝通，而會找柯佳嬿和王大陸正是考慮到韓國觀眾（按：兩位分別以《想見你》系列與《我的少女時代》聞名），羅PD稱讚B2相當聰明，在聽見B2和王大陸很熟則相當驚訝，B2大方回應：「你想要什麼藝人我都可以幫你介紹，畢竟我還有張艾嘉可以幫忙。」



羅PD對王大陸頗有興趣，好奇王大陸是不是和李瑞鎮一樣是做外場吧台，都是比較遊手好閒的，B2答是讓大家都笑了，羅PD很得意：「看就知道了！」除了聊節目，B2亦帶上台灣零食與泡麵「做外交」，還送上代表婚事的「金采紅囍金門高粱酒」寓意雙方結交友誼，兩邊相談甚歡，還聊到《艾嘉食堂》做第二季、第三季的可能性。直播影片底下不少韓文留言表示很有興趣、會準時收看。



而昨（27）日《艾嘉食堂》搶先看預告片出爐，可惜班底稱自己是來自台灣的演員，但介紹料理卻說「Chinese food」、「Chinese cuisine」中式菜餚而非「Taiwanese food」台式料理，讓許多台灣網友大失所望。《艾嘉食堂》將在10月5日起於台灣三立都會台、華視播出，Netflix亞洲區也可收看。



▼直播影片&《艾嘉食堂》搶先看（據說24當日在台灣、積極想和羅PD的利特死守直播數度留言呢！直播出現的‎金門高粱剛好也是利特即將代言的台灣特產呢！）



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