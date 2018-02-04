「真摯度」下台一鞠躬！《人氣歌謠》3MC 珍榮、Jisoo、道英合作一週年宣告「下車」　溫馨感謝彼此照顧

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昨天是《人氣歌謠》在 2 月份首度播出的日子，卻也是珍榮、Jisoo 與道英卸下主持大任的日子。一起來看看一年來默契十足地豐富每週日的他們，向節目與觀眾道別的可愛感想吧！

昨日（4 號）在 SBS 頻道播出的《人氣歌謠》中，發表了當週冠軍得主後，珍榮說道：「我們『真摯度』（三人名字首字相連的諧音）MC 在本週的尾聲，就要跟大家道別了，大家來說說感想好嗎？」

NCT 的道英率先表示：「透過《人氣歌謠》，我每個禮拜都能跟大家見一次面，雖然覺得很幸福，但很快地我也會帥氣地回歸了，所以也請大家多多期待！還有，謝謝一年來辛苦合作的工作人員們，也謝謝珍榮哥、Jisoo 姊總是照顧我這個愛開玩笑的老么。」

接著 Jisoo 也說：「今天是我們真摯度的一週年，雖然時間不長，但真的很謝謝一年來支持著我們的大家。」她也向工作人員與珍榮、道英兩人道謝後，珍榮最後表示：「謝謝觀眾們在這一年來這麼喜歡、支持真摯度，也非常謝謝我們三人的粉絲們。」最後還忍不住自嘲「感覺怎麼很像我們得了第一名？」

自從 2017 年 2 月 5 日攜手接下主持大任，昨天正好是珍榮、Jisoo 與道英三人合作滿一年的日子，雖然讓人很捨不得他們的好默契與可愛互動，但這也意味著接下來有更多機會看見 GOT7、BLACKPINK 及 NCT 的活動。最後就來回味真摯度當初帶來的特別表演吧！





（照片與影片來源：SBS）

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