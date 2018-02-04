「真挚度」下台一鞠躬！《人气歌谣》3MC 珍荣、Jisoo、道英合作一周年宣告「下车」 温馨感谢彼此照顾
KPOP 2018年2月5日 星期一09:30 施乃琪
昨天是《人气歌谣》在 2 月份首度播出的日子，却也是珍荣、Jisoo 与道英卸下主持大任的日子。一起来看看一年来默契十足地丰富每周日的他们，向节目与观众道别的可爱感想吧！
昨日（4 号）在 SBS 频道播出的《人气歌谣》中，发表了当周冠军得主后，珍荣说道：「我们『真挚度』（三人名字首字相连的谐音）MC 在本周的尾声，就要跟大家道别了，大家来说说感想好吗？」
NCT 的道英率先表示：「透过《人气歌谣》，我每个礼拜都能跟大家见一次面，虽然觉得很幸福，但很快地我也会帅气地回归了，所以也请大家多多期待！还有，谢谢一年来辛苦合作的工作人员们，也谢谢珍荣哥、Jisoo 姊总是照顾我这个爱开玩笑的老么。」
接著 Jisoo 也说：「今天是我们真挚度的一周年，虽然时间不长，但真的很谢谢一年来支持著我们的大家。」她也向工作人员与珍荣、道英两人道谢后，珍荣最后表示：「谢谢观众们在这一年来这么喜欢、支持真挚度，也非常谢谢我们三人的粉丝们。」最后还忍不住自嘲「感觉怎么很像我们得了第一名？」
自从 2017 年 2 月 5 日携手接下主持大任，昨天正好是珍荣、Jisoo 与道英三人合作满一年的日子，虽然让人很舍不得他们的好默契与可爱互动，但这也意味著接下来有更多机会看见 GOT7、BLACKPINK 及 NCT 的活动。最后就来回味真挚度当初带来的特别表演吧！
（照片与影片来源：SBS）
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