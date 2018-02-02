CNBLUE李宗泫PO文惹粉絲擔心：「生活好難好沉重，討厭躲躲藏藏的感覺」

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宗泫昨天在IG上PO的這段話，讓人看了好心疼，希望他振作起來啊......

宗泫說：「活了29歲，雖然有點丟人，但覺得生活好難、好沉重啊。 不知道是從前太小不了解，還是這世界變了。 成年人真的了不起，叫人尊敬不是沒有理由的。 有時會思念公園裡日落時父母呼喚我的聲音，思念那個時候。 只有個子長大，其他卻沒有什麼變化。 不知為何討厭躲躲藏藏的感覺，越是不讓做卻偏想去做。 不知從何時開始，厭倦了這個只能上傳照片的空間，跟我的個性不符。 也許是因為今天得到了很多的愛，有好多想見的人啊。 」



宗泫最近真的經歷了不少讓人開心不起來的事...... 粉絲都知道宗泫和SHINee的鐘鉉感情很好，鐘鉉過世後好一段時間，宗泫的SNS簽名欄都寫著「辛苦了，受了很多苦」，還PO出從前和鐘鉉在一起的照片，說：「辛苦了，真的受了很多苦，再見。 」T^T



而最近，隊長鄭容和又因為大學院的事而倍受眾議，不久前宣佈將在3月5日入伍服兵役。 不知道另外幾位成員，接下來將如何活動？



面對這樣不安又充滿變數的局面，想必宗泫的心裡也有些亂，會有消沉情緒也是能夠理解的...... 希望他的朋友們多給一點關心，讓他能夠振作起來啊~~

（圖源：李宗泫IG）

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