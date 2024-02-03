韓國花美男樂隊CNBLUE時隔7年攜亞巡襲港！3月16日亞博開唱，粉絲福利&座位圖全公開

憑大熱出道歌《孤獨的人》打破新人最快獲得一位記錄 成績保持長達4年，公開首波宣傳片 向BOICE甜喊「我哋到時見!」 預告將有特別舞台

韓國花美男樂隊CNBLUE宣佈時隔7年於香港舉行亞洲巡迴演唱會，並將於2024年3月16日(六)假亞洲國際博覽館舉行由D-SHOW主辦的「 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN HONG KONG」。



於2010年出道的CNBLUE，出道15天便憑著耳熟能詳的出道歌《孤獨的人》獲得KBS《Music Bank》音樂節目一位，打破了韓國新人最快獲得一位的紀錄，並維持了該記錄長達四年之久。加上隊長鄭容和早在2009年於人氣韓劇《原來是美男》憑著姜信宇一角獲得不少知名度，以及成員們暖男般的外貌，出道初期便引起外界極大關注。

而身為韓國樂壇少數的搖滾樂團之一，CNBLUE總是以自己獨特的音樂風格，在韓國、亞洲甚至是全球各地闖出了一片天。多才多藝的成員們自2011年起積極參與音樂製作，同年發行首張正規專輯《FIRST STEP》，共12首收錄曲中有多達有10首是成員們參與作詞作曲編曲。而該專輯在音源公開2小時內，12首歌全數登上音樂排行榜TOP100；該專輯也成為2011年上半年繼東方神起與BIGBANG後，第三張銷量突破10萬的專輯。



於去年十月舉行時隔6年的韓國單獨演唱會後，CNBLUE緊接宣佈時隔7年舉行亞洲巡迴演唱會，香港有幸成為是次亞巡的首站，CNBLUE隨後亦將陸續到訪曼谷、高雄、澳門、吉隆坡以及新加坡等各大亞洲城市開唱。而為了幫香港演唱會宣傳造勢，CNBLUE公開了第一波的宣傳影片。片中CNBLUE以廣東話跟大家打招呼，又賣口乖說非常非常想念大家，更透露為了香港BOICE們準備了特別舞台。最後CNBLUE呼籲大家多多捧場，更跟一眾BOICE甜蜜約定「我哋到時見」！

香港站演唱會門票將於2月16日(星期五)早上10時於快達票公開發售，票價分別為$1,788、$1,488、$1,088及$888。購票的粉絲有機會獲得率先入場觀看綵排、參與歡送環節，親筆簽名海報以及香港限定小卡等福利，各位BOICE若不想錯過與偶像進一步近距離接觸的機會，記得mark實以上搶飛日期和時間啦！





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