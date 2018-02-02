CNBLUE李宗泫PO文惹粉丝担心：「生活好难好沉重，讨厌躲躲藏藏的感觉」
明星 2018年2月2日 星期五11:54 Sani
宗泫昨天在IG上PO的这段话，让人看了好心疼，希望他振作起来啊......
宗泫说：「活了29岁，虽然有点丢人，但觉得生活好难、好沉重啊。 不知道是从前太小不了解，还是这世界变了。 成年人真的了不起，叫人尊敬不是没有理由的。 有时会思念公园里日落时父母呼唤我的声音，思念那个时候。 只有个子长大，其他却没有什么变化。 不知为何讨厌躲躲藏藏的感觉，越是不让做却偏想去做。 不知从何时开始，厌倦了这个只能上传照片的空间，跟我的个性不符。 也许是因为今天得到了很多的爱，有好多想见的人啊。 」
宗泫最近真的经历了不少让人开心不起来的事...... 粉丝都知道宗泫和SHINee的钟铉感情很好，钟铉过世后好一段时间，宗泫的SNS签名栏都写著「辛苦了，受了很多苦」，还PO出从前和钟铉在一起的照片，说：「辛苦了，真的受了很多苦，再见。 」T^T
而最近，队长郑容和又因为大学院的事而倍受众议，不久前宣布将在3月5日入伍服兵役。 不知道另外几位成员，接下来将如何活动？
面对这样不安又充满变数的局面，想必宗泫的心里也有些乱，会有消沉情绪也是能够理解的...... 希望他的朋友们多给一点关心，让他能够振作起来啊~~
（图源：李宗泫IG）
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