慶出道14年送禮給粉絲，CNBLUE時隔7年以亞洲巡迴首次高雄開演唱會

韓國首席型男樂團 CNBLUE 時隔 7 年以團體開唱，即將於 4 月 6 日（六）在高雄流行音樂中心舉辦《2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG》演唱會，演唱會活動門票將於 2 月 9 日（五）中午 12 點在ibon 售票網站及全臺 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為 NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880，另推出限量 VIP 套票 NT$6,580 （含價值NT$5,880 票券乙張、搖滾區優先入場資格、彩排福利券乙張、VIP 專屬工作證套乙組），凡在 3 月 20 日前購票者，有機會使用一元加購親筆簽名海報、歡送福利等。2 月 6 日 23:59 之前免費註冊成為希林希波會員，更享有前一天優先購票權利，BOICE 們請到希林國際臉書粉絲專頁查看詳情。

CNBLUE 2010 年在韓國正式出道，出道 15 天便獲得音樂節目的一位，打破了當時韓國新人最快獲得一位的紀錄，出道僅 7 個月就舉行了巡迴演唱會，更是韓國樂壇史上第一組舉辦世界巡迴演出的搖滾樂團。2020 年三位成員陸續退伍，除了團體活動外，也都分別進行 SOLO 活動，主唱鄭容和推出個人專輯外也發行首張華語 EP，2023 年來台舉辦二次個人演唱會，貝斯手李正信和鼓手姜敏赫也舉辦見面會巡迴，三人在戲劇上也有優秀演出。自 2017 年巡迴演唱會後，直到 2023 年才從韓國首爾開啟演唱會，這次 CNBLUE 時隔 7 年以CNBLUE 團體進行亞洲巡迴且首次到高雄開演唱會，BOICE 們務必把握機會。

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【 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN KAOHSIUNG 】

活動時間 ⎪ 2024 年 4 月 6 日（六）5PM（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ 高雄流行音樂中心

售票系統 ⎪ 全臺 7-11 ibon 機台及 ibon 網站

​希林希波會員優先購時間 ⎪ 2 月 8 日（四）12PM - 5PM

​正式開賣時間 ⎪ 2 月 9 日（五）12PM

售票網站 ⎪ 網站建檔中

票價 ​ ⎪ NT$5,880 搖滾站區 (依票面序號整隊入場) / NT$5,880 看台區 /

NT$4,880 看台區 / NT$3,880 看台區 / NT$2,880 看台區

※ 限量 VIP 搖滾區套票 NT$6,580（含價值 NT$5,880 搖滾區票券乙張、優先

入場資格、彩排福利券乙張、VIP 專屬掛繩工作證套組乙組）

※ 限量 VIP 看台區套票 NT$6,580（含價值 NT$5,880 2F 前排看台區票券乙

張、彩排福利券乙張、VIP 專屬工作證套乙組）





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