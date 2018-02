朴寶劍與金妍兒「巨大自助販賣機」活動上手牽手~ 如果要在《請給一頓飯Show》和《新西遊記》中放棄一個?沒想到姜虎東的回答是這樣~ Henry新歌預告公開 面帶傷痕頹廢深情 WINNER姜昇潤跳著跳著...... 褲子就掉下來了!尷尬爆笑XD 「演藝圈隱藏的外國語天才明星」公開!只要有想做的事或目標,就會滿滿熱情的朴敘俊! 《只是相愛的關係》李俊昊終映感言:「希望大家能夠一起幸福下去。」 讓人一看就餓的《一起吃飯吧3》來襲 白珍熙要當女主角 這個組合太強了 4/21太妍+BTOB+Red Velvet台灣聚首 《和遊記》花絮曝光車勝元彈鋼琴,牛魔王最後那一聲嬌喘收尾太好笑了啦~! 《屍速列車》導演新片《念力》首日票房超《重返20歲》 口碑卻撲街?! 第七屆GAON CHART音樂獎2月14日全球直播! Wanna One&TWICE等出演 NU'EST W 迎來花路里程碑 專場演唱會 3 月連開三天! 臺灣有熱炒店,到韓國當然不能錯過「包裝馬車」囉! 傳奇繼續 神話廿週年Fan Party海報公開 無聲言說的思念⋯⋯YES24 1 月第五週銷量榜單出爐 鐘鉉個專包辦冠、季軍 2PM 俊昊戲劇、歌壇成績都亮眼!新日專〈Winter Sleep〉登 Tower Record 單週銷量榜首 MBC明星PD陷性侵醜聞 去年執導了某大熱劇 韓劇 和遊記화유기– 地獄生活 VS 童話世界 義氣驚人!梁鉉錫替原隊友李朱諾還債1.6億換免刑 經典不死!SHINee 正規二輯主打歌〈Lucifer〉 獲選為同名美劇配樂 永遠是少女時代!八人到齊久違合體 「想念 SONE 了」

2017年有近百組藝人來台舉辦見面會或是演唱會,其中太妍、BTOB、Red Velvet更是去年創下完售紀錄的翹楚,這三組完售王竟能在同場演唱會出現?

2017年首次在台灣舉辦個人演唱會,作為外國SOLO女歌手最初創下在台灣連開三場演唱會記錄的太妍;而美聲天團BTOB七位成員於2017年5月造訪台灣也創下風光完售紀錄;還有動感最夯女團Red Velvet。三組人馬齊聚一堂,就在2018年4月21日為台灣觀眾帶來前所未有的精采演唱會。

作為成軍10年人氣不滅的女子團體少女時代主唱太妍一直有亮眼表現,正式以SOLO歌手身分發行了首張個人專輯“I”,音源一公開也立刻獲得各大排行榜的冠軍。2017創下在台灣連開三場演唱會記錄的太妍,展現了其超凡的票房號召力的同時,也印證了其不一般的國際影響力。



由隊長徐恩光及李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、鄭鎰勳、陸星材七人組成的VOCAL天才七人美聲團體BTOB,於2012年3月21日正式出道,BTOB成員們個個才華洋溢,除了音樂實力早已備受肯定,不管在音樂劇或電視劇、綜藝節目方面也都相當活躍,加上七人在一起總是展現出特別的喜感。在2017年10月BTOB發行了第二張正規專輯“Brother Act.” ,更在各大排行榜上打破自己的紀錄。



由Wendy、Irene、Seulgi 、Joy、Yeri五名成員組成的女團Red Velvet於2014年以“Happiness”出道後,最近更成為最當紅女子團體。2017年專屬的團綜節目《LEVEL UP PROJECT!》公開後大獲好評,現在第二季也正在人氣熱映中。2017年4月Red Velvet為宣傳首次到訪台灣時,粉絲們反應就已非常熱烈!



為了帶給台灣觀眾們最棒的視覺聽覺饗宴,主辦單位特別將場地選在臺北南港展覽館以容納更多的粉絲,也為了避免因南港展覽館座席太過平面而使後方觀眾權益受損,不惜斥資重金搭建階梯式觀眾座席及延伸舞臺,將南港展覽館打造成另一個小巨蛋,同時也避免可能產生的回音問題,全場加設吸音布並採用最頂級硬體音響設備,讓本次參與的粉絲絕對能夠欣賞到偶像們最完美的演出!售票日期即將公布,請粉絲關注官方活動專頁:

演出名稱:2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI

演出藝人:BTOB、Red Velvet、Tae-yeon太妍(按英文字首排序)

演出地點:南港展覽中心(台北市南港區經貿二路1號)

演出時間:2018/04/21(六)17:30

售票系統:KKTIX (網頁建置中)

票價:NT$4800元(站/坐席)/ 3800元/ 2800元(身障席2400元)

主辦單位:亞士傳媒Asia Media

協辦:信天翁

附註:後續活動相關事項公告請至官方臉書專頁查詢

