这个组合太强了 4/21太妍+BTOB+Red Velvet台湾聚首

2017年有近百组艺人来台举办见面会或是演唱会,其中太妍、BTOB、Red Velvet更是去年创下完售纪录的翘楚,这三组完售王竟能在同场演唱会出现?

2017年首次在台湾举办个人演唱会,作为外国SOLO女歌手最初创下在台湾连开三场演唱会记录的太妍;而美声天团BTOB七位成员於2017年5月造访台湾也创下风光完售纪录;还有动感最夯女团Red Velvet。三组人马齐聚一堂,就在2018年4月21日为台湾观众带来前所未有的精采演唱会。

作为成军10年人气不灭的女子团体少女时代主唱太妍一直有亮眼表现,正式以SOLO歌手身分发行了首张个人专辑“I”,音源一公开也立刻获得各大排行榜的冠军。2017创下在台湾连开三场演唱会记录的太妍,展现了其超凡的票房号召力的同时,也印证了其不一般的国际影响力。



由队长徐恩光及李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、郑镒勋、陆星材七人组成的VOCAL天才七人美声团体BTOB,於2012年3月21日正式出道,BTOB成员们个个才华洋溢,除了音乐实力早已备受肯定,不管在音乐剧或电视剧、综艺节目方面也都相当活跃,加上七人在一起总是展现出特别的喜感。在2017年10月BTOB发行了第二张正规专辑“Brother Act.” ,更在各大排行榜上打破自己的纪录。



由Wendy、Irene、Seulgi 、Joy、Yeri五名成员组成的女团Red Velvet於2014年以“Happiness”出道后,最近更成为最当红女子团体。2017年专属的团综节目《LEVEL UP PROJECT!》公开后大获好评,现在第二季也正在人气热映中。2017年4月Red Velvet为宣传首次到访台湾时,粉丝们反应就已非常热烈!



为了带给台湾观众们最棒的视觉听觉飨宴,主办单位特别将场地选在台北南港展览馆以容纳更多的粉丝,也为了避免因南港展览馆座席太过平面而使后方观众权益受损,不惜斥资重金搭建阶梯式观众座席及延伸舞台,将南港展览馆打造成另一个小巨蛋,同时也避免可能产生的回音问题,全场加设吸音布并采用最顶级硬体音响设备,让本次参与的粉丝绝对能够欣赏到偶像们最完美的演出!售票日期即将公布,请粉丝关注官方活动专页:

演出名称:2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI

演出艺人:BTOB、Red Velvet、Tae-yeon太妍(按英文字首排序)

演出地点:南港展览中心(台北市南港区经贸二路1号)

演出时间:2018/04/21(六)17:30

售票系统:KKTIX (网页建置中)

票价:NT$4800元(站/坐席)/ 3800元/ 2800元(身障席2400元)

主办单位:亚士传媒Asia Media

协办:信天翁

附注:后续活动相关事项公告请至官方脸书专页查询

https://www.facebook.com/asiamedia.bobconcert/?modal=admin_todo_tour

(相片来源请注明:亚士传媒Asia Media、SM娱乐、CUBE娱乐)

